Різанина у супермаркеті в Полтаві: чоловік з ножем смертельно поранив одного з покупців

Різанина у супермаркеті в Полтаві: чоловік з ножем смертельно поранив одного з покупців

Чоловік у торговому центрі вчинив напад на двох відвідувачів, що були біля каси.

У суботу, 5 лютого, 63-річний чоловік у торговому центрі на вулиці Миру в Полтаві напав із ножем на двох відвідувачів. Від отриманого поранення один із постраждалих помер.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Нападник ножем ударив двох чоловіків віком 37 та 38 років, що стояли біля каси. Внаслідок ножового поранення один із них помер на місці, інший – зміг захиститися, зараз йому надають медичну допомогу.

На місце події прибули правоохоронці, особу нападника встановили — ним виявився 63-річний чоловік, у якого в супермаркеті виник конфлікт із потерпілими.

Як повідомили у пресслужбі поліції, наразі вирішується питання щодо затримання фігуранта, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

“Слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) та частини 3 статті 15 і частини 1 статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з'ясовує слідство”, - йдеться у повідомленні.

Новини Полтави: в торговельному центрі невідомий із ножем напав на відвідувачів – один чоловік помер

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