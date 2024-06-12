Різанина в Одеській області: від ударів ножем загинув 15-річний підліток (фото, відео)

Під час конфлікту на зупинці громадського транспорту в одному із сіл Любашівської громади на Одещині 15-річний місцевий підліток отримав смертельні удари ножем. Його товариш і ровесник був поранений у ногу.

Про це повідомили в середу, 12 червня, у пресслужбі поліції в Одеській області.

Інформація про смертельне ножове поранення підлітка надійшла від диспетчера швидкої допомоги. Слідчо-оперативна група поліції виявила на автобусній зупинці тіло юнака з колото-різаними пораненнями. Він помер до приїзду швидкої.

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Правоохоронці з’ясували, що на зупинці громадського транспорту була група місцевих підлітків, серед яких - 17-річний неповнолітній з іншої області. Коли повз них проходили двоє 15-річних місцевих юнаків, зловмисник попросив у них закурити, але отримав відмову. На таку відповідь він розлютився і почав наносити удари ножем одному з підлітків. Другий, який намагався відштовхнути нападника від товариша, теж отримав удар ножем по нозі.

При огляді тіла померлого судово-медичний експерт виявив кілька проникаючих колото-різаних поранень. Попередньо, смерть хлопця настала внаслідок множинних відкритих ран грудної клітини. Остаточну причину смерті буде встановлено за результатами проведеної експертизи. Інший постраждалий, 15-річний товариш загиблого, отримав поранення у вигляді різаної рани ноги.

Зловмисника поліцейські розшукали у його товариша. Слідчі вилучили у нього одяг, у якому він був під час нічного конфлікту.

Нападнику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Подільському районі Одещини поліція знайшла мертвими жінку та її доньку. З підозрюваним у злочині вже працюють слідчі.

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