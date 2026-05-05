Різанина між школярками в Тернополі: спливли нові факти, заговорили батьки та освітяни

У Тернополі з’ясовують причини нападу з ножем учениці 9-Б класу школи №5 на однокласницю, поки потерпіла перебуває у реанімації. Мати 15-річної підозрюваної вперше прокоментувала інцидент. Інші батьки та освітяни заперечують цькування нападниці, яке начебто могло спровокувати її вчинок.

Про це повідомило місцеве видання «20 хвилин».

Після інциденту в Тернополі, через який 15-річну школярку К. підозрюють у нападі з ножем на однокласницю, журналісти поспілкувалися з матір’ю підозрюваної А. М, адвокатом потерпілої О. — Віталієм Сідоровим, а також із батьками інших учнів класу.

Різанина між школярками в Тернополі — що каже мати нападниці

Мати підозрюваної розповіла, що має довірливі стосунки з донькою, однак дівчина за характером замкнута й не завжди ділиться переживаннями.

«Ми близькі з донькою. Хоча вона сама по собі дуже закрита, і, якщо не хоче розповісти, ти з неї не витягнеш цього. Я досі не знаю, що трапилося між ними, бо після нашого переїзду до Тернополя вони дружили. Що сталося між ними, повірте, не знаю. Поки не знаю…» — розповіла А. М.

Жінка зазначила, що наразі донька перебуває у пригніченому стані й не готова пояснювати, що сталося. За словами матері, спершу дівчині потрібно відновитися, після чого розмова відбудеться за участю психолога.

«Поки що донька не пояснює, що сталося між нею та О. Треба, щоб вона відійшла і прийшла до себе, а тоді будемо говорити із нею разом з психологом. Поки К. в тривожному стані, замкнута. Коли повернулася додому, прийняла душ, бабуся її нагодувала, потім донька сіла за комп’ютер. Вона зараз просто вдома. Їй треба час, аби оговтатися», — розповіла мати.

Що відомо про сім’ю нападниці — переїзд до Тернополя, втрата батька

Родина переїхала до Тернополя на початку повномасштабної війни, рятуючись від подій у Києві. За словами А. М., місто обрали випадково, шукаючи безпечніше місце.

«Ми не їхали свідомо до Тернополя, тут в нас не було знайомих чи родичів. Просто утікали від війни та жаху, який тоді коївся у столиці. А Тернопіль тоді видавався одним з найбезпечніших міст України. Ми переїхали на початку війни. Фактично в той же день виїхали. Просто їхали і так склалося, що доїхали до Тернополя. Міг бути і Львів, і Івано-Франківськ, і Луцьк, але вийшло, що Тернопіль», — розповіла мати підозрюваної школярки.

Перший рік донька навчалася дистанційно у столичній школі, де залишилися її друзі. Згодом вона перейшла до тернопільського навчального закладу.

Влітку 2023 року родина пережила втрату — загинув батько дітей.

«Ми підтримували стосунки. І з дітьми батько спілкувався, в них були дуже хороші стосунки. Він підтримував їх. Для всіх нас це була велика втрата. Я побачила інформацію про його загибель в Інтернеті. Вірите, не знала, як сказати дітям. Перший день взагалі не казала. Потім уже довелося, ми всі разом плакали. Поїхали на похорон у Київ», — розповіла А. М.

За словами матері, діти тяжко пережили втрату батька.

«Звичайно, з часом вона (донька — ред.) трошки відійшла, почала якось… ну, приходити до себе. Але все одно вона, мені здається, не все говорить», — зазначила жінка.

Мати підозрюваної школярки сказала, чи булили доньку

Щодо можливого конфлікту чи булінгу, про які говорять у соцмережах, мати каже, що не має підтвердженої інформації.

«У нас хороші стосунки, мама-дочка. Але причину, що сталося між нею і тією дівчинкою, чому вони перестали дружити — цього не знає ніхто. Я не знаю, вчителі не знають», — сказала А. М.

Водночас вона заперечує, що помічала у доньки тілесні ушкодження, про які раніше говорили інші батьки.

«Вона ж не маленька, я її не купаю, не переодягаю. Бачу тільки обличчя, шию, руки. Вона вдома одягнена, як і всі. Нічого не можу сказати з цього приводу», — розповіла жінка.

За словами матері, донька ніколи не розповідала їй про булінг у школі чи конфлікти з однокласниками. Також жінка категорично заперечує інформацію про нібито спроби самогубства К., які поширювалися в соцмережах.

«Вона дуже закрита дитина. Інтроверт і може просто не говорити про проблеми. Якщо захоче — розкаже. Якщо ні — нічого не витягнеш», — сказала мати.

Вона додала, що дівчина намагається добре вчитися та відповідально ставиться до навчання.

Мати розповіла, як про доньку відгукувалися у школі

А. М. розповіла, що постійно підтримувала зв’язок із класною керівницею, здебільшого через питання щодо навчання. За словами матері, про доньку завжди відгукувалися позитивно.

«Я з класною керівничкою була постійно на зв’язку, бо були питання по оцінках: щось по контрольній, щось незрозуміло — я телефонувала, і нам пояснювали. Але про К. завжди були тільки позитивні характеристики. Вона спокійна, замкнута, не дуже йде на контакт — така вона є. Це її характер, всі люди різні. Але відгуки були хороші», — розповіла мама підозрюваної.

З директоркою школи, за словами жінки, спілкування майже не було — потреби у цьому не виникало. А. М. не викликали до навчального закладу, і жодних зауважень щодо поведінки чи успішності доньки не висловлювали. Усі питання вирішували на рівні класного керівника.

Також, як зазначає мати, вчителі не порушували питання про необхідність роботи дівчини з психологом.

Жінка додала, що намагалася зв’язатися з матір’ю постраждалої дівчини, але дзвінок залишився без відповіді. Натомість А. М. отримала текстове повідомлення про те, що постраждала перебуває в реанімації (станом на 1 травня).

Адвокат постраждалої школярки розповів про її стан

Журналісти також намагалися отримати коментар від матері пораненої школярки, однак вона відмовилася від спілкування. Натомість позицію родини озвучив адвокат Віталій Сідоров, який опублікував заяву в соцмережах.

«Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. Зокрема, йдеться про проникаюче поранення грудної клітки та множинні поранення, які спричинили серйозні ускладнення. Саме завдяки своєчасному наданню медичної допомоги вдалося стабілізувати її стан», — йдеться в заяві адвоката.

Він також охарактеризував дівчину як спокійну та виховану, таку, що не була схильна до конфліктів. За словамиСідорова, вона навчається, захоплюється читанням, творчістю — малює та грає на гітарі, вивчає іноземні мови та має відповідні досягнення. Крім того, допомагає безпритульним тваринам.

Адвокат закликав не поширювати неперевірену інформацію та утриматися від поспішних висновків.

«Ми довіряємо правоохоронним органам і розраховуємо на повне, об’єктивне та неупереджене встановлення всіх обставин події, а також притягнення винних до відповідальності відповідно до закону», — підсумував представник родини потерпілої.

Що розповіли батьки однокласників школярки-нападниці?

Мати одного з учнів 9-Б класу, де навчаються обидві дівчини, запевняє, що про систематичний булінг їй не відомо.

«Діти, наскільки мені відомо, шоковані від самого нападу. Ще більше стресу про хвилю негативу про нібито систематичний булінг щодо К.», — сказала жінка.

За її словами, підозрювана брала участь у спільних позашкільних заходах разом із класом — відвідувала аквапарк, подорожувала Карпатами та їздила з однокласниками за кордон.

Через війну учні тривалий час навчалися в ускладнених умовах — часто дистанційно або у змішаному форматі, оскільки шкільне укриття має обмежені можливості. Тому протягом сьомого, восьмого та частини дев’ятого класу школярі відвідували заняття через день, а решту часу навчалися онлайн.

За словами матері одного з учнів, активне обговорення ситуації почалося після публікацій у соцмережах. Вона також зазначила, що після інциденту у школі провели збори для батьків.

Журналісти намагалися зв’язатися з класним керівником 9-Б класу, однак відповіді не отримали.

У школі кажуть, що батьки заперечують булінг нападниці

У школі №5 наразі триває службове розслідування інциденту. Жиректорка закладу Оксана Погоріла повідомила, що остаточних висновків поки що немає, оскільки комісія ще продовжує роботу. Вона підтвердила, що відбулася зустріч із батьками учнів.

«Для мене було важливо прийти і поговорити з батьками особисто. Я була на початку зустрічі. Під час спілкування батьки заперечували наявність булінгу», — сказала директорка школи.

Для з’ясування обставин створено спеціальну комісію, до якої увійшли представники шкільної ради, профспілки та адміністрації.

«Комісія ще працює, розслідування не завершене», — наголосила Погоріла.

Щодо ситуації в колективі, зокрема у 9-Б класі, де стався інцидент, керівниця школи зазначила, що стан поступово стабілізується.

«Освітній процес триває. Я б сказала, що стан дітей вже більш-менш нормалізується», — додала вона.

Як різанину між школярками коментують в Управлінні освіти?

В Управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради закликають утриматися від поспішних висновків і не поширювати неперевірену інформацію. Начальниця управління Ольга Похиляк повідомила, що наразі тривають кілька перевірок — як з боку правоохоронців, так і освітян.

«Мені дуже шкода, що так сталося. Але зараз ми не маємо права когось звинувачувати без підтверджених фактів. Те, що пишуть у соцмережах і повідомленнях — це часто неперевірена інформація. За словами і учнів, і їхніх батьків, жодних випадків булінгу у школі не було. І в цьому класі зокрема», — розповіла Похиляк.

За її словами, до Тернополя вже приїжджали представники ювенальної поліції та освітньої сфери з Києва, які спілкувалися з педагогами та батьками.

«Ми детально пояснили, які заходи проводили раніше — і щодо булінгу, і щодо можливих ризиків вербування. Такі теми обговорювалися і на колегіях у 2024 — 2025 роках», — сказала начальниця Управління освіти.

Також правоохоронці провели зустрічі з батьками та організували онлайн-опитування серед учнів і вчителів. За словами посадовиці, жоден із батьків не повідомив про випадки булінгу.

Водночас результати внутрішнього розслідування у школі №5 поки що відсутні, як і офіційні висновки поліції.

У соцмережах також активно обговорюють можливе звільнення директорки школи після інциденту. Похиляк пояснила ситуацію.

«Це не пов’язано з подією. Директорка наразі виконує обов’язки, а її контракт завершується у червні. Запланований конкурс — це стандартна процедура. До закінчення дії контракту директорка й надалі виконуватиме обов’язки. Загалом конкурс оголосили одразу для 11 шкіл, і п’ята школа — серед них», — розповіла посадовиця.

Напад школярки з ножем на однокласницю в Тернополі — що відомо

Нагадаємо, у Тернополі 15-річній школярці оголосили підозру в замаху на вбивство однокласниці: дівчина 40 хвилин чекала на потерпілу в під’їзді та завдала їй кілька ножових поранень (уламок леза залишився в голові). Постраждала в реанімації, її стан стабільний.

Слідство перевіряє дані про тривалий булінг щодо нападниці як можливий мотив замаху. За словами очевидців, об підозрювану нібито гасили недопалки та били. Адміністрація школи №5 конфлікти заперечила та почала внутрішнє розслідування. Деякі батьки заявили про замовчування системного цькування у закладі освіти.

30 квітня Тернопільський суд відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 діб 15-річну школярку, яку підозрюють у замаху на вбивство однокласниці. Потерпіла перебуває в лікарні, а підозрювана відмовилася від свідчень і працює з психологами. Правоохоронці опитують учителів та однокласників для з’ясування обставин трагедії.

