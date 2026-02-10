ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1181
2 хв

Різанина на Рівненщині: чоловік убив п’ятьох людей сокирою і молотком (фото)

У селі на Рівненщині 72-річний чоловік убив п’ятьох людей.

Олена Капнік
Вбивство на Рівненщині.

Вбивство на Рівненщині.

У Рівненській області 72-річний чоловік убив п’ятьох людей. Трагедією закінчився конфлікт у селі Судобичі.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Рівненщини.

У відділі комунікації повідомили, що сьогодні, близько 04:15, до поліції надійшло повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні чують крики у коридорі. На місце полії виїхали правоохоронці.

Встановили, що близько 04:10 за спільним місцем проживання ВПО між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на ґрунті побутових питань виник конфлікт. Він переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав бити людей молотком та сокирою.

Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро осіб: 60-ти та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Слідчі розпочали досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) ККУ.

ФОТО

На Рівненщині поліцейські затримали 72-річного чоловіка.

Через конфлікт убив п’ятьох людей: на Рівненщині сталося масове вбивство.

На Рівненщині поліцейські затримали 72-річного чоловіка.

На Рівненщині 72-річний убив п’ятьох людей у місці проживання переселенців.

Через конфлікт убив п’ятьох людей: на Рівненщині сталося масове вбивство.

Як повідомлялося, у Львівській області чоловік убив подружжя та намагався вкоротити собі віку. Трагедія сталася на початку жовтня поблизу селища міського типу Лопатин (Шептицький район). Слідство встановило, що злочинець готувався до правопорушення.

