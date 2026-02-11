Різанина на Рівненщині: як "добряк" із Судобичів убив п’ятьох людей

Вбивство на Рівненщині

У селі Судобичі на Рівненщині 10 лютого 72-річний переселенець зі сходу України вбив п’ятьох людей у колишній школі, де жили переселенці. Чоловік використав сокиру та молоток.

Очевидці розповіли, що підозрюваний був привітним, але останнім часом конфліктував із сусідами, передає “Суспільне”.

Місцевий житель Микола, який живе через дорогу від школи, розповів:

“Вони жили дружно, нам шкоди не приносили. Ми допомагали чим могли — картопелькою чи закруткою. Особливо Юрка був трудяга: купив бензопилу, дрова різав. А той, кого затримали, був трохи відлюдькуватий”.

Пані Тетяна, яка часто водила дітей у школу, додала:

“Він завжди вітався, гуляв із песиком. Два тижні тому у них була якась бійка, приїжджала поліція. Не могла подумати, що він міг таке зробити”.

Підозрюваний — уродженець Донеччини. Місцева жителька Катерина згадує:

“Шок! Навіть діти казали: “Отой добряк?” Він був адекватним, спокійним, привітним. Дуже страшно. Наші діти тут гуляють, а він просто прив’язував собачку і вітався”.

Що відомо про трагедію

Вбивство на Рівненщині

10 лютого уночі 72-річний чоловік, також переселенець зі сходу України, під час конфлікту у колишній школі влаштував розправу над сусідами, використавши сокиру та молоток.

Загинуло п’ятеро людей віком від 56 до 81 року — переселенці з Донеччини та одна жінка з Кіровоградщини. Трагедія сталася близько 4 ранку.

Одна з версій цього вбивства є приголомшливою. За даними слідства, підозрюваний образився через те, що його вважали ізгоєм та не запрошували до спільних обідів.

Голова Тараканівської громади Наталія Сорочинська зазначила:

“Ці люди приїхали до нас із пекла. Їм надавали допомогу. Підозрюваний не вживав алкоголь, ходив до церкви. Щодо версії про “вигнанця” — це його суб’єктивна думка, ніхто на нього не скаржився”.

Наразі приміщення колишньої школи обгороджене, працюють криміналісти, а слідство встановлює всі деталі трагедії.