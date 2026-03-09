Різанина під час оповіщення: на Прикарпатті чоловік поранив двох військових ТЦК

ТЦК / © фото з соцмереж

Реклама

На Івано-Франківщині зранку 9 березня стався напад на групу оповіщення. Внаслідок інциденту ножові поранення дістали двоє військовослужбовців ТЦК та СП.

За інформацією командування «Захід», різанину влаштував військовозобов’язаний. Про це йдеться на сторінці військового формування у Facebook.

Інцидент стався орієнтовно о 6:30 під час проведення заходів з оповіщення на території Брошнів-Осадської громади Калуського району.

Реклама

«Військовозобов’язаний влаштував різанину, завдавши двом військовослужбовцям 1 відділу Калуського районного ТЦК та СП ножових колото-різаних ран: одному в ділянку шиї, іншому — в руку та плече. Подія сталася в момент, коли останні разом з представником правоохоронних органів намагалися уточнити у нападника військово-облікові документи. Однак чоловік вдався до втечі, і коли його наздогнали, кинувся на групу оповіщення з ножем», — йдеться у дописі.

Військовослужбовців ТЦК доправили до лікарні. Їм надали медичну допомогу. Їхньому життю та здоровʼю нічого не загрожує, зазначає ОК «Захід».

Підозрюваного розшукують поліцейські.

«Нагадаємо, що напад на військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків тягне за собою сувору кримінальну відповідальність: до 5–12 років позбавлення волі залежно від тяжкості завданих ушкоджень та кваліфікації злочину (ст. 114-1 та 350 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Реклама

В оперативному командуванні «Захід» закликали місцеву владу, керівників підприємств, установ та організацій сприяти проведенню заходів оповіщення на місцях, взаємодіяти з представниками ТЦК та СП і поліцією, а також проводити роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних щодо їхніх прав та обов’язків у період воєнного стану.

«Усі прояви насильства щодо військовослужбовців будуть отримувати принципову правову оцінку, а винні нестимуть передбачену законом відповідальність», — додають в оперативному командуванні «Захід».

Нагадаємо, у Вінниці сталася бійка між чоловіками в цивільному у присутності поліцейського, який спокійно за цим спостерігав. За словами очевидців, били нібито списаного після контузій військового, який не змовчав під час мобілізації перехожого.