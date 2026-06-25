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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Різанина в Харкові: озброєний рецидивіст ледь не вбив копів під час перевірки документів

Звичайна перевірка документів на вулиці несподівано перетворилася на криваву сутичку, коли розшукуваний злочинець вирішив відбитися від правоохоронців ножем.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Чоловік, який напав на копів з ножем

Чоловік, який напав на копів з ножем, виявився рецидивістом / © Facebook/Патрульна поліція Харкова

У четвер, 25 червня, близько 16:00 у Салтівському районі Харкова стався зухвалий напад на поліцейських, які виконували свої службові обов’язки. Під час звичайної перевірки документів на вулиці місцевий житель раптово почав поводитися вкрай агресивно та з ножем у руках накинувся на патрульних.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Унаслідок цієї сутички двоє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, через що їх довелося терміново шпиталізувати до лікарні.

Деталі про нападника

Правоохоронцям вдалося оперативно скрутити неадекватного чоловіка прямо на місці злочину та відправити його під варту. Під час перевірки особи з’ясувалося, що це рецидивіст, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом за вчинення різних кримінальних правопорушень.

Ба більше, фігурант тривалий час перебував в офіційному розшуку, оскільки зумисно ухилявся від мобілізації.

Кримінальна відповідальність

За фактом нападу на правоохоронців слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання щодо офіційного повідомлення затриманому про підозру.

За цей збройний напад та поранення поліцейських зловмиснику загрожує черговий, але цього разу значно суворіший тюремний термін.

Нагадаємо, у Вінниці загинули чоловік і жінка. За попередньою версією слідства, під час сварки чоловік убив свою знайому, а після цього вкоротив собі віку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
167
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