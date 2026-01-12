Різанина в київській школі: учень із ножем напав на вчительку — все, що відомо про інцидент

У київській школі учень із ножем напав на вчительку та однокласника / © Національна поліція України

У київській школі 14-річний учень із ножем напав на вчительку та однокласника.

Правоохоронці зясували, що дев’ятикласник заздалегідь готувався до злочину, а до самого інциденту можуть бути причетні російські спецслужби. ТСН.ua зібрав усі подробиці трагедії.

Напад школяра із ножем у київській школі: що відомо

Зранку, 12 січня, в одній зі шкіл Оболонського району Києва стався кривавий інцидент. 14-річний учень 9 класу напав на вчительку та однокласника.

За попередніми даними прокуратури, хлопець заздалегідь підготувався до злочину. Перебуваючи у вбиральні, він одягнув маску та каску, після чого увірвався до кабінету з ножем.

Нападник завдав поранень 39-річній класній керівниці (вчительці історії) та 14-річному однокласнику:

у підлітка діагностували множинні різані рани спини та передпліччя;

у вчительки — колото-різані поранення рук і живота.

Після нападу школяр вибіг із класу до вбиральні, де завдав ножових поранень самому собі в область руки та живота.

У якому стані постраждалі

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, наразі всі троє — вчителька, учень та нападник — перебувають під наглядом лікарів.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що вчителька перебуває у важкому стані.

Правоохоронці вже розпочали розслідування. Одразу після надання необхідної медичної допомоги, дев’ятикласника буде затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В Мережі показали фото учня, який здійснив напад у школі Києва

У Мережі з’явилося фото 14-річного учня, який вранці 12 січня влаштував напад із ножем в одній зі шкіл Оболонського району.

Світлину оприлюднило видання «РБК-Україна», посилаючись на власні джерела.

На знімку видно підлітка, який, за версією слідства, ретельно готувався до злочину: для нападу він використав маску та каску, намагаючись приховати обличчя та захистити себе.

Учень київської школи, який із ножем напав на вчительку та однокласника

Що кажуть батьки школярів

Поки правоохоронці з’ясовують деталі нападу учня на педагога, батьки школярів коментують дії працівників закладу. За словами матері одного з учнів, пані Оксани, персонал спрацював професійно та за протоколом.

«Така ситуація трапилась. Вона з будь-ким може трапитися, але сподобалось те, що миттєво відреагували вчителі. Дітей позачиняли в класах. Вчителі були з дітьми», — розповіла жінка.

Оксана також зазначила, що педагог, яка стала жертвою нападу, мала бездоганну репутацію в шкільній спільноті. За словами жінки, раніше про постраждалу вчительку вона чула лише позитивні відгуки від батьків та учнів.

Слід російських спецслужб РФ

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб.

Наразі слідчі встановлюють мотиви 14-річного нападника. Під час огляду його телефона правоохоронці вже виявили підозрілі контакти, які можуть пролити світло на причини агресії.

У Київській міській прокуратурі припускають, що нападник міг листуватися із представниками російських спецслужб.

«Під час огляду його телефону виявлено листування з невідомими особами — ймовірно, представниками російських спецслужб, з якими неповнолітній обговорював свої плани вчинити злочин. Мотиви дій школяра встановлюються», — зазначили у відомстві.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах спростували інформацію про те, що нападник є сином поліцейського.

Освітня омбудсменка України відреагувала на інцидент у київській школі

Освітня омбудсменка Надія Лещик наголосила на необхідності термінової психологічної допомоги свідкам та постраждалим у київській школі, закликавши батьків і вчителів звертатися до державних або громадських служб підтримки.

«Маємо неприпустимі інциденти у закладах освіти…Важливо ретельно з’ясувати всі обставини події: поліція зараз працює над цим. Водночас важливо забезпечити психологічну допомогу тим учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті цієї ситуації та були її свідками — учням, педагогам і батькам», — йдеться у повідомленні.

Вона підкреслила важливість контролю за соцмережами дітей та їхніми контактами з підозрілими особами, які можуть схиляти до насильства.

Омбудсменка розповіла, що для запобігання подібним трагедіям наразі розробляються нові правила доступу до навчальних закладів, що включатимуть відеоспостереження, використання металодетекторів та сувору заборону на пронесення небезпечних предметів.

Окрему увагу Лещик приділила посиленню шкільної психологічної служби, фахівці якої мають отримати більше ресурсів для профілактики конфліктів та виявлення агресивної поведінки на ранніх стадіях.

Нагадаємо, напередодні у Солом’янському районі Києва сварка між школярами переросла у фізичне насильство, яке вчасно зупинив викладач. У конфлікті були задіяні учениця дев’ятого класу та двоє школярів сьомого класу.

