Різанина зі школярками в Тернополі: суд вирішив долю підозрюваної учениці

Місце нападу з ножем школярки на однокласницю в Тернополі / © Національна поліція України

Тернопільський суд 30 квітня обрав запобіжний захід 15-річній учениці дев’ятогого класу школи №5, яку підозрюють у замаху на вбивство однокласниці. Слідство перевіряє як мотив злочину тривалий булінг щодо нападниці.

Про це повідомили Укрінформ із посиланням на керівника Тернопільської обласної прокуратури Віталія Панченка та «Радіо Свобода».

Суд відправив школярку під домашній арешт

Слідчий суддя розглянув клопотання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваної у справі про закінчений замах на умисне вбивство, що стався 27 квітня за участю неповнолітньої у Тернополі.

«Слідчим судом було прийняте рішення в частині застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб з носінням електронного засобу контролю, а також відповідними обов’язками», — розповів Панченко.

За його словами, засідання відбувалося за участю сторони захисту, самої підозрюваної, її законного представника — матері, а також психолога.

Деталі про напад із ножем школярки на однокласницю

Речник Тернопільського обласного управління поліції Сергій Крета повідомив, що правоохоронці з’ясовують мотиви події та перевіряють усі можливі версії. Серед них — імовірний булінг з боку потерпілої школярки щодо підозрюваної.

«Те, що вони товаришували, був булінг чи ні, та інші припущення — це на рівні чуток. Триває слідство. Перевіряємо. Підозрювана нічого не говорить, з нею працюють психологи. Потерпіла перебуває у лікарні, і теж з нею ще не говорили. Вона з нормальної родини. Не можемо підтвердити і те, чи до підозрюваної школярки чинилось цькування. Вона нічого не говорить. Опитуємо вчителів», — розповів речник поліції.

Відомо, що батько 15-річної підозрюваної загинув на війні 2023 року. Дівчина проживає з матір’ю та братом. Родина раніше переїхала до Тернополя з Києва.

Начальниця управління освіти і науки Тернопільської міськради Ольга Похиляк стверджує, що жодних офіційних звернень щодо булінгу у 9-му класі, де навчалися учасниці інциденту, не надходило.

«Я спілкуюсь з учнями того класу. Роблю висновки, але слідство триває і не можу повідомляти про деталі. Ситуація далеко не така, як пишуть у коментарях у соціальних мережах. Діти говорять, що не було цькувань тієї дитини, яка нанесла ножові поранення. Там глибша проблема. Багато пишуть неправдивої інформації. Не хочеться, щоб наперед робили висновки. Директор школи №5 виконує обов’язки, триває конкурс», — розповіла Похиляк.

У соцмережах активно обговорюють версію про можливий тривалий булінг щодо підозрюваної, зокрема з боку постраждалої однокласниці. Також поширюються повідомлення, що дівчина могла мати тілесні ушкодження.

На запитання про наявність синців або опіків у дитини в поліції не відповіли, посилаючись на таємницю слідства.

Окремі припущення стосуються й мовного питання як можливої причини конфлікту, однак цю версію також перевіряють слідчі.

Напад школярки з ножем на однокласницю в Тернополі — що відомо

Нагадаємо, 27 квітня у Тернополі 15-річна школярка під час конфлікту в житловому будинку мікрорайону «Новий світ» завдала численних ножових поранень однокласниці. Потерпіла перебуває у тяжкому стані в реанімації, під час нападу уламок леза залишився у її голові. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство.

Школярці оголосили підозру в замаху на вбивство однокласниці. Поліція та прокуратура взялися перевірятиверсію про тривалий булінг як мотив злочину: за словами людей, підозрювана протягом року зазнавала цькувань, а в день нападу об неї нібито гасили недопалки. У школі №5 заперечують конфлікти та проводять внутрішнє розслідування, тоді як інші батьки заявляють про замовчування проблеми адміністрацією.

