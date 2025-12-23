Різдвяні дороги додому: "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на свята

Потяг / © Колаж ТСН

«Укрзалізниця» на святковий період запускає 16 додаткових поїздів, а також збільшує періодичність курсування регулярних рейсів і додає причіпні вагони на найбільш популярних напрямках.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» в Telegram.

У січні частина цих маршрутів також буде доступна в межах програми «3000 км Україною».

Перелік додаткових поїздів

№255/256 Київ — Рахів

№271/272 Київ — Івано-Франківськ

№237/238 Київ — Ужгород

№220/219 Київ — Дніпро

№248/247 Київ — Одеса

№265/266 Київ — Одеса

№159/160 Київ — Трускавець

№249/250 Київ — Львів

№289/290 Київ — Львів

№291/292 Київ — Львів

№741/742 Київ — Львів

№777/778 Київ — Львів

№197/198 Київ — Ковель

№168/167 Одеса — Львів

Окремо в «Укрзалізниці» звертають увагу на поїзд №291 Київ — Львів, який має зручне стикування тривалістю лише 35 хвилин із поїздом №157/158 Львів — Чоп. Цей маршрут проходить через популярні карпатські напрямки — Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Ще одну зручну можливість для подорожей у гори забезпечує поїзд №289 Київ — Львів, який прибуває до Львова о 07:40. Уже о 10:51 пасажири можуть продовжити подорож модернізованим дизель-поїздом Львів — Ворохта, що курсує через Яремче та Буковель.

Крім того, на період свят призначено додаткові рейси швидкісних поїздів:

№755/756 Київ — Луцьк

№720/719 Київ — Харків

Для пасажирів із Придніпров’я у західному напрямку передбачено курсування додаткових причіпних вагонів сполученням Дніпро — Львів у складі поїзда №032/031 Запоріжжя — Перемишль.

В «Укрзалізниці» також нагадують: якщо квитків у потрібному напрямку немає, варто скористатися функцією автовикупу в застосунку УЗ, яка автоматично придбає квиток, щойно з’явиться вільне місце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через атаку безпілотника на залізничну інфраструктуру на Житомирщині низка пасажирських поїздів змушена рухатися обʼїзними маршрутами.