“Різдвяного дива” в енергетиці не сталося: 25 грудня світло відключатимуть по всій країні

На Різдво, 25 грудня, світло відключатимуть по всій Україні

Ситуація в енергосистемі залишається складною після масованих ворожих ударів по Україні. Тому в четвер, 25 грудня, енергетики знову застосовуватимуть стабілізаційні заходи, що передбачають відключення світла по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Які будуть обмеження

За розпорядженням диспетчерського центру, завтра в усіх регіонах України будуть діяти:

Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для населення. Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових споживачів та бізнесу.

Причина відключень

Головний фактор дефіциту — руйнування, спричинені російськими ракетами та дронами. Енергооб’єкти досі відновлюються після атак, і система не може покрити споживання у повному обсязі.

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — наголосили в компанії.

Де дивитися свій графік

В «Укренерго» попереджають, що ситуація може динамічно змінюватися. Точний час відключень за вашою адресою та кількість черг публікують на офіційних сайтах та сторінках обленерго у вашому регіоні, на веб-ресурсах більшості обласних та місцевих адміністрацій, а також у ЗМІ.

Енергетики закликали українців споживати електрику ощадливо, коли вона з’являється за графіком, щоб не створювати надмірного навантаження на систему та додаткових аварійних ситуацій.

Нагадаємо, через пошкодження ТЕС і навантаження на енергосистему, є вірогідність, що в Україні будуть масштабні відключення. Експерти вважають, що ця зима буде одною з найважчих, а світла не буде по 20 годин на день.