ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
2 хв

“Різдвяного дива” в енергетиці не сталося: 25 грудня світло відключатимуть по всій країні

В «Укренерго» попередили, що різдвяного четверга, 25 грудня, в усіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень електроенергії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

На Різдво, 25 грудня, світло відключатимуть по всій Україні

Ситуація в енергосистемі залишається складною після масованих ворожих ударів по Україні. Тому в четвер, 25 грудня, енергетики знову застосовуватимуть стабілізаційні заходи, що передбачають відключення світла по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Які будуть обмеження

За розпорядженням диспетчерського центру, завтра в усіх регіонах України будуть діяти:

  1. Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для населення.

  2. Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових споживачів та бізнесу.

Причина відключень

Головний фактор дефіциту — руйнування, спричинені російськими ракетами та дронами. Енергооб’єкти досі відновлюються після атак, і система не може покрити споживання у повному обсязі.

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — наголосили в компанії.

Де дивитися свій графік

В «Укренерго» попереджають, що ситуація може динамічно змінюватися. Точний час відключень за вашою адресою та кількість черг публікують на офіційних сайтах та сторінках обленерго у вашому регіоні, на веб-ресурсах більшості обласних та місцевих адміністрацій, а також у ЗМІ.

Енергетики закликали українців споживати електрику ощадливо, коли вона з’являється за графіком, щоб не створювати надмірного навантаження на систему та додаткових аварійних ситуацій.

Нагадаємо, через пошкодження ТЕС і навантаження на енергосистему, є вірогідність, що в Україні будуть масштабні відключення. Експерти вважають, що ця зима буде одною з найважчих, а світла не буде по 20 годин на день.

Дата публікації
Кількість переглядів
363
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie