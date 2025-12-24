- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 363
- Час на прочитання
- 2 хв
“Різдвяного дива” в енергетиці не сталося: 25 грудня світло відключатимуть по всій країні
В «Укренерго» попередили, що різдвяного четверга, 25 грудня, в усіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень електроенергії.
Ситуація в енергосистемі залишається складною після масованих ворожих ударів по Україні. Тому в четвер, 25 грудня, енергетики знову застосовуватимуть стабілізаційні заходи, що передбачають відключення світла по всій країні.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
Які будуть обмеження
За розпорядженням диспетчерського центру, завтра в усіх регіонах України будуть діяти:
Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для населення.
Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових споживачів та бізнесу.
Причина відключень
Головний фактор дефіциту — руйнування, спричинені російськими ракетами та дронами. Енергооб’єкти досі відновлюються після атак, і система не може покрити споживання у повному обсязі.
«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — наголосили в компанії.
Де дивитися свій графік
В «Укренерго» попереджають, що ситуація може динамічно змінюватися. Точний час відключень за вашою адресою та кількість черг публікують на офіційних сайтах та сторінках обленерго у вашому регіоні, на веб-ресурсах більшості обласних та місцевих адміністрацій, а також у ЗМІ.
Енергетики закликали українців споживати електрику ощадливо, коли вона з’являється за графіком, щоб не створювати надмірного навантаження на систему та додаткових аварійних ситуацій.
Нагадаємо, через пошкодження ТЕС і навантаження на енергосистему, є вірогідність, що в Україні будуть масштабні відключення. Експерти вважають, що ця зима буде одною з найважчих, а світла не буде по 20 годин на день.