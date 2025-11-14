ТСН у соціальних мережах

Різдвяний піст в Україні: коли починається та що не можна їсти

Різдвяний піст — останній із чотирьох багатоденних постів календарного року. Він завершує осінній цикл і готує вірян до одного з найсвітліших свят — Різдва Христового.

Від 2023 року українці офіційно святкують Різдво 25 грудня / © Pixabay

Після переходу ПЦУ на новий календар, віряни святкують Різдво Христове 25 грудня. Тому Різдвяний піст стартує 15 листопада, який триватиме 40 днів — до 24 грудня.

У цей час потрібно обмежити себе в таких продуктах, як м’ясо, яйця, молоко, сир, вершкове масло. У понеділок, середу і п’ятницю заборонено також вживання риби і вина, їжу без масла (сухоядіння) дозволяється приймати тільки після вечері.

В останній тиждень піст підсилюється, і в ці дні навіть в суботу та неділю, не можна їсти рибу. Напередодні Різдва їсти можна тільки після появи на небі першої зірки. Головним символом закінчення посту стає кутя — страва з пшениці, меду, маку та горіхів, якою розговляються у Святвечір.

Послаблення посту допускається для:

  • людей із важкою фізичною працею

  • хворих і літніх

  • вагітних жінок

  • дітей

Головна мета Різдвяного посту — не обмеження раціону, а очищення душі. Це час покаяння, добрих справ і внутрішнього оновлення перед зустріччю Різдва.

Раніше ми писали про те, як святкували Святвечір наші предки. Більше про це читайте у новині.



