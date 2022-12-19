Дата святкування Різдва: соціальне опитування 2022 року

За останні роки кількість українців, які підтримують перехід святкування Різдва на 25 грудня, значно зросла. Читайте в матеріалі ТСН.ua, скільки опитаних готові перейти на григоріанський календар.

За результатами опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг", 2022 року вже більше українців підтримали ідею про перенесення святкування Різдва на 25 грудня. Якщо минулого року "за" виступало лише 26% опитаних, то наразі підтримують цю ідею вже 44% українців.

Водночас 31% опитаних виступають проти перенесення святкування (2021 року — 58%), 23% респондентів відповіли, що їм байдуже до цього питання, а 2% не змогли відповісти.

Інфографіка / Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Також зросла за останній рік кількість як тих українців, які святкують Різдво 25 грудня — 11% (2021 року було 4%), так і тих, хто святкує це велике церковне свято в обидві дати (було 18% — стало 25%).

Різдво 7 січня (тобто за юліанським календарем) будуть цьогоріч святкувати 55% опитаних (2021 року — 71%). Взагалі не святкують Різдво 8% українців.

Інфографіка / Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Про подвійне святкування Різдва (25 грудня і 7 січня) та про перенесення дати святкування на 25 грудня найчастіше говорили молодші опитані, мешканці Києва та західних областей України, греко-католики.

Так, більше половини опитаних у Києві та західних областях підтримують ідею святкування Різдва 25 грудня.

Відносна більшість не проти перенесення дати святкування і в центральних областях країни (44%). Значно підтримують цю ідею греко-католики. Майже половина (46%) опитаних парафіян ПЦУ згодна перенести дату святкування на 25 грудня, третина залишається проти.

Натомість більша частина мешканців східних та південних областей (крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок) не підтримали ідею святкувати Різдво 25 грудня.

Якщо говорити про віковий розріз, найбільше суперечностей можна помітити у старшій і середній віковій групах, хоча тут відносна більшість "за" перенесення дати (40%). Щонайменше третина українців старшого і середнього віку проти святкування 25 грудня.

Серед молоді цифри такі: третина виступає "за", третина не бажає переносити дату і ще третина молодших опитаних відповіли, що їм байдуже.

Інфографіка / Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування 20-21 листопада 2022 року. В ньому змогли взяти участь тисяча респондентів віком від 18 років в усіх областях України (крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок).

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 — не більше 3,1%.

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