В Україні Різдво буде з морозом: синоптикиня попередила про зміну погоди

Різдво / © pexels.com

Реклама

Початок тижня в Україні буде спокійним та без різких змін у погоді, проте до Різдва очікуються відчутні морози.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її словами, 22 грудня в Україні істотних опадів не передбачається, лише подекуди можлива легка мряка. Денна температура у більшості регіонів утримуватиметься близько 0°C, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8°С.

Реклама

Наталка Діденко зазначила, що сьогодні відзначається зимове сонцестояння — момент, коли світловий день починає поступово збільшуватися. «Хоча візуально це ще непомітно, цей астрономічний перелом символізує початок шляху до весни», — зазначила синоптикиня.

Синоптикиня зазначила, спокійна погода триватиме до 23 грудня. Водночас уже на Святвечір та Різдво, 24–25 грудня, в Україну прийдуть відчутні морози, які створять справжню зимову атмосферу. «Природа дотримується свого календаря: після кількох теплих днів на нас чекає суттєве похолодання», — додала Діденко.

Початок тижня в Україні пройде відносно тепло, а різдвяні свята принесуть класичну зимову погоду з морозами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у неділю, 21 грудня, в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів. По всій території збережеться туман, вітер зі змінними напрямками — 3–8 м/с.