Різдво Іоанна Предтечі 2022: дата, історія свята і що не можна робити цього дня

Різдво Іоанна Предтечі 2022: дата, історія свята і що не можна робити цього дня

7 липня - Різдво Іоанна Предтечі. Це одне з великих церковних свят, Ще цей день називають Різдво Іоанна Хрестителя. Церква вшановує важливу фігуру в християнстві, яка проповідував пришестя Ісуса Христа. ТСН.ua розповідає все про Різдво Іоанна Предтечі і що не можна робити цього дня.

Що нам відомо про Іоанна Хрестителя

Християни називають святого Іоанна Предтечею, Хрестителем та великим пророком. Він - одна з найбільш шанованих фігур, адже зіграв важливу роль в подіях, які описані в Євангелії. В церковному календарі з Іоанном Хрестителем пов'язано чимало дат. Одна з них 7 липня. Вона пов'язана з народженням святого Іоанна. Про цю подію розповідається в першому розділі Євангелії від Луки.

Історія свята Різдво Іоанна Предтечі

Єлисавета та Захарія (мати і батько майбутнього великого пророка) жили в часи царя Юдейського Ірода. Захарія був священником, а тому вони вели дуже праведне і благочестиве життя. Хоч були вони похилого віку, але не мали дітей. В євреїв бездітність вважалася нещастям та справжньою ганьбою. А тому вони постійно молилися та просили Бога подарувати їм дитя. Нарешті їхні молитви були почуті.

Здійснюючи кадіння в храмі, Захарія побачив ангела, який передбачив, що народився у пари син Іоанн, що принесе чимало радості не лише Зарахії з Єлисаветою, але й всьому народу ізраїльському. А ще сказав, що він стане великим перед Богом.

Спочатку Захарія засумнівався в почутому, адже був вже в досить похилих літах. В той же час архангел Гавриїл позбавив його дару мови, щоб підтвердити вірність цих слів. Після закінчення днів служби в храмі дружина Захарія завагітніла та народила сина. Заговорив Захарія не відразу, а тільки тоді, коли прийшов час назвати дитя.

Дату Різдва Іоанна Хрестителя обчислили, взявши за основу євангельське свідоцтво про те, що між Іоанном та Ісусом Христом було рівно 6 місяців різниці. Цей день завжди припадає на Петрів піст.

Що потрібно робити 7 липня

Різдво Іоанна Хрестителя: що можна і не можна робити / Фото: Pexels

Віряни обов'язково відвідують храм, де проводиться святкове богослужіння. Якщо у вас немає можливості піти в церкву, можна помолитися вдома. Головне, щоб молитва ваша була щирою та йшла від самого серця.

Що не можна робити на Різдво Іоанна Предтечі

Варто утриматися від різних домашніх справ та рукоділля. Цього дня не займаються шиттям, в'язанням, вишиванням.

На Різдво Іоанна Хрестителя не можна різати продукти круглої форми.

А ще намагайтеся не брати в руки будь-які гострі предмети.

В силу того, що Різдво Іоанна Предтечі - велике церковне свято, заборонені язичницькі традиції.

Молитва на Різдво Іоанна Хрестителя, яка змінить вашу долю та приверне здоров'я

Хреститель Іоанн, проповідник покаяння, почуй молитви мої та передай прохання Владиці Небесному. Я, як негідний, сумний, немічний і мучиться сумом, закликаю до твоєї участі й заступництва. Благаю Очистити Думи та душу мою, позбавити від злих помислів і наставити на нехай істинний. Святий Іоанн, ти бачив гріхи земні та дарував спокуту людям. О, проповідник земний, який зумів торкнутися Самого Ісуса та охрестити його, даруй мені спасіння перед Господом. Помолися за грішного раба Божого (ім'я) і не залишай мене напризволяще диявольських сил. Я благаю про благо, яке пронесу з собою все життя. Проповідник і мученик пустельний, не відрікайся від мене, обнови душу мою покаянням і наповни серце непідробною вірою. Вічно Царство Небесне. Амінь.