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Різдво на передовій: Генштаб показав, як святкують українські військові (фото)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
170
Час на прочитання
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Різдво на передовій: Генштаб показав, як святкують українські військові (фото)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові навіть у суворих умовах війни влаштували свято напередодні Різдва.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував світлини українських військових за святковими столами напередодні Різдва.   

На фото видно, що на святкових столах горять свічки та є українські традиційні страви.

Нагадаємо, увечері 24 грудня президент України Володимир Зеленський привітав зі святом Різдва християн західного обряду. 

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак напередодні Різдва опублікував чутливий ролик на підтримку України. 

Британське Міноборони також привітало українських захисників з Різдвом.

У небі над Україною напередодні Різдва зафіксували Санту. 

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Дата публікації
Перегляди
170
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