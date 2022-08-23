Різдво Пресвятої Богородиці 2022: що не можна робити, традиції, молитва

21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці. Це важливе свято для кожного християнина, адже воно вшановує день, коли народилася Діва Марія, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Саме 21 вересня починається новий церковний рік. Читайте в матеріалі ТСН.ua про історію свята і що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці.

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята

Про народження Діви Марії розповідає апокрифічне Протоевангеліє Якова. Оповідання говорить, що в Єрусалимі жила сімейна пара (Анна та Йоаким), яка довгий час не мала дітей. Подружжя багато молилося, щоб Бог послав їм дитину. Якось Йоаким пішов до храму, щоб принести Господу жертву, однак первосвященник йому відмовив, тому що чоловік був безплідним. Пішов Йоаким у скорботі в пустелю, впав там на коліна і довго молився. В той же час його дружина вдома на самоті також промовляла слова молитви.

І з'явився їм тоді ангел, який сказав: "Господь почув молитви твоєї, ти зачнеш і народиш, і про потомство твоє будуть говорити в усьому світі". Пророцтво збулося. Через деякий час Анна завагітніла, а згодом народила дівчинку, яку назвали Марією. Пам'ятаючи про слова ангела та свою обітницю, подружжя вирішило віддати своє дитя на служіння Богові.

Традиції свята

Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі ще називають "Друга Пречиста", здавана вважалося суто жіночим днем. Безплідні жінки в давнину обов'язково готували обід, щоб Матір Божа помолилася за їхніх майбутніх дітей. Часто вся родина збиралася за святковим столом та віддавала шану Богородиці, просячи її про здоров'я та щастя. Традиційно на столі стояли страви з риби, запечене м'ясо, борщ з птицею або свининою, вареники з сиром, голубці та пироги.

Рано-вранці жінки намагалися прийти до водойми, щоб там вмитися джерельною водою. Вважалося, якщо зробити це до сходження сонця, її краса збережеться до старості. А щоб діти мали міцне здоров'я, їх обливали на порозі холодною водою.

В цей період господарі закінчували збирати урожай з грядок. А ще від свята Різдва Пресвятої Богородиці дозволялося засилати сватів до дівчат.

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці / Фото: pixabay.com

Якщо хтось попросив вас про допомогу, то відмовляти 21 вересня не можна.

Не варто сваритися, лаятися, лихословити.

Не дозволяється прибирати в хаті, мити підлогу, спалювати у дворі сміття тощо.

Не варто ходити у незручному взутті - якщо ви натрете цього дня ноги, то це погана прикмета. Але й босоніж ходити заборонено.

Не можна різати хліб, вишивати, шити та брати в руки ножиці.

Народні прикмети

Яке свято Різдва Пресвятої Богородиці, такою й осінь буде.

На небі з'явилася веселка - чекайте на теплу осінь.

Якщо 21 вересня гарна погода, то бабине літо прохолодним буде.

Багато павутиння - на морозну і малосніжну зиму.

Різдво Пресвятої Богородиці: молитва

Різдво Пресвятої Богородиці: молитва / Фото: pixabay.com

Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.

Під Твою Милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.

Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.