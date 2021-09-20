Різдво Пресвятої Богородиці, або Друга Пречиста: традиції та звичаї

Пасічники в цей день остаточно втеплювали на зиму бджолині вулики.

Різдво Пресвятої Богородиці, або Мала Пречиста (Друга Пречиста) — релігійне свято християнської церкви на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса Христа, що є одним з дванадесятих свят. Святкується Західними і Східними церквами. У цей день підкреслюється, що Божа Мати є великою праведницею, помічницею і заступницею людей, покровителькою сільського господарства, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного порятунку усіх людей.

Різдво Пресвятої Богородиці: церковне свято

Вважається, що Діва Марія народилася в будинку Йоахіма і Анни, який знаходився в північно-східній частині Єрусалиму. Зараз це територія Мусульманського кварталу Старого міста, біля Левових воріт. Проте точне місце православні і католики вказують по-різному, і ці місця віддалені одне від одного приблизно на 70 метрів. На православному місці побудований монастир святої Анни, на першому поверсі його є церква на честь Різдва Богородиці, а під самою будівлею монастиря збереглася печера, яка була, за переказом, частиною будинку Йоахіма і Анни. Католики вказують місце будинку в безпосередній близькості від Віфезди і побудували там базиліку святої Анни, у крипті якої також знаходяться стародавні підземні приміщення.

Різдво Пресвятої Богородиці: традиції та звичаї

Перша Пречиста, як пам'ятаєте, була 28 серпня, а третя припадає на 4 грудня. Деінде другу Пречисту називали "осениною". З цього дня вже можна було засилати сватів (весілля справляли тільки з Покрови - 14 жовтня). Звідси й поговірка: "Прийшла Пречиста — принесла старостів нечиста". Пасічники в цей день остаточно втеплювали на зиму бджолині вулики, а власники овець вдруге проводили стрижку. Казали "Прийшла перша Пречиста — одягла природа намисто, прийшла друга Пречиста — взяла комара нечиста, а прийшла третя Пречиста — стала діброва безлиста".

Цікаво, що в Іспанії 7 вересня приносять фрукти, щоб освятити їх. Виноградарі у Франції назвали це свято "Богоматір винограду". Найкращий виноград приносять до місцевої церкви, щоб його благословити, а потім кілька грон прикріплюють до рук статуї Марії. Святкова страва, яка включає новий виноград, є частиною цього дня.

У Гоа, свято Різдва Марії, яке називається "Монти Фест", — це головне сімейне свято, яке служить фестивалем подяки, на якому благословляють новий урожай, і продовжується воно за святковим обідом. У Мангалорі це свято Різдва Марії, яке називають "святом Монті". У цей день кожен мангалор їсть бобові та овочі. Священник благословляє гілку зерна, яку додають до їжі.

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