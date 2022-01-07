Різдвяне богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі: онлайн-трансляція

Різдвяне богослужіння очолює предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ розпочалося урочисте богослужіння з нагоди свята Різдва Христового.

Різдвяну літургію відправляє предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Пряма трансляція богослужіння.

7 січня православні, які послуговуються Юліанським календарем, відзначають Різдво Христове - одне з найбільших релігійних свят. З ним пов'язують народження Ісуса Христа. Як стверджує християнське вчення, Діва Марія народила сина у Вифлеємі.

Раніше у ДСНС пояснили, як безпечно сходити на службу до церви на Різдво.

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