Різдвяне диво: в Одесі під час пробіжки небайдужі врятували жінку з моря (відео)

Жінка ледь не потонула в морі.
В Одесі в курортній Аркадії під час пробіжки небайдужі місцеві врятували з моря жінку, яка ледь не потонула.
Про це повідомляє "Думська".
За словами чоловіка, який надіслав відео порятунку, інцидент стався 6 січня близько 7:40 ранку. Люди саме вийшли на ранкову пробіжку біля морського узбережжя, коли помітили за 30 метрів від берега щось дивне.
Спочатку вони подумали, що це мішок, але потім зрозуміли, що у воді перебуває людина в темному одязі. Тоді люди і вирішували врятувати потерпілу.
"Один зі спортсменів стрибнув з пірса і витягнув знесилену жінку до берега. Решта допомогли витягнути її на плити. Була б погода гірша, ніхто б не побачив. Врятували. Різдвяне диво", - розповів чоловік.
Читайте також:
- У США дев'ятирічна дівчинка відбилася від грабіжника, який напав на її маму: відео
- У Києві франківський правоохоронець врятував дитину, яка впала в озеро: момент порятунку зняли на відео
- Поїла дитину соком із горілкою і знімала на камеру: з'явилося відео, як мати в Одесі змушує сина пити алкоголь