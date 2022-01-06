Різдвяне диво: в Одесі під час пробіжки небайдужі врятували жінку з моря (відео)

Різдвяне диво: в Одесі під час пробіжки небайдужі врятували жінку з моря (відео)

Жінка ледь не потонула в морі.

В Одесі в курортній Аркадії під час пробіжки небайдужі місцеві врятували з моря жінку, яка ледь не потонула.

Про це повідомляє "Думська".

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За словами чоловіка, який надіслав відео порятунку, інцидент стався 6 січня близько 7:40 ранку. Люди саме вийшли на ранкову пробіжку біля морського узбережжя, коли помітили за 30 метрів від берега щось дивне.

Спочатку вони подумали, що це мішок, але потім зрозуміли, що у воді перебуває людина в темному одязі. Тоді люди і вирішували врятувати потерпілу.

"Один зі спортсменів стрибнув з пірса і витягнув знесилену жінку до берега. Решта допомогли витягнути її на плити. Була б погода гірша, ніхто б не побачив. Врятували. Різдвяне диво", - розповів чоловік.

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