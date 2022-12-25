Різдвяне послання: Папа Римський закликав пам’ятати про українців "у темряві, холоді, далеко від домівок"

Понтифік попросив "просвітити уми" тих, хто може покласти край безглуздій війні проти України.

Папа Римський Франциск звернувся із традиційним посланням Urbi et Orbi - "Граду і миру" - і привітав вірян з Різдвом.

У посланні понтифік закликав до миру в Україні, нагадавши, що українці зустрічають це Різдво "в темряві, на холоді або вдалині від своїх будинків через руйнування, спричинені десятьма місяцями війни".

"Нехай зміцнить Господь нашу готовність до конкретних жестів солідарності і допомоги стражденним; нехай просвітить розум тих, хто має владу змусити замовкнути зброю і негайно покласти край цій безглуздій війні! На жаль, перевага віддається іншим доказам... Наш час позначено серйозним голодом у різних регіонах світу, на аренах нинішньої Третьої світової війни" , - сказав Франциск.

Понтифік додав, що будь-яка війна провокує голод, зазначивши, що події в Україні посилили ситуацію. Франциск згадав і про інші країни, де через конфлікти та насильства гинуть люди - Сирію, Ємен, Афганістан...

"Нехай приведе Господь до міцного перемир'я в Ємені, до примирення в М'янмі та Ірані, щоб припинилося кровопролиття! Нехай надихне Він політичні влади і всіх людей доброї волі на американському континенті до умиротворення політичної та соціальної напруженості, що стосується різних країн; я думаю, зокрема, про гаїтянський народ, який страждає вже тривалий час" , - зазначив Франциск у посланні "Граду і миру".

Папа Римський закликав допомагати біженцям і переселенцям, "які стукають у наші двері у пошуках втіхи, тепла та їжі", а також не забувати про "одиноких, сирот і старих, які ризикують бути викинутими на вулицю".

Нагадаємо, увечері 24 грудня президент України Володимир Зеленський привітав зі святом Різдва християн західного обряду.

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