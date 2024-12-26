Різдвяний порятунок: поліцейські Львівщини допомогли травмованому яструбу

На Різдво, 25 грудня, поліцейські офіцери громади Львівщини виявили знесиленого яструба, який замерзав на узбіччі дороги поблизу Львова.

Про це повідомило Львівське районне управління поліції.

Водії, які побачили травмованого хижака, звернулися до поліції. Поліцейські оперативно прибули на місце та виявили яструба з переламаним крилом і пошкодженою лапкою. Птах міг загинути через травми та переохолодження.

Врятований яструб / Фото: Національна поліція України

"Правоохоронці відігріли птаха і на службовому автомобілі доправили до волонтерів, де його одразу оглянули ветеринари. На жаль, крило птахові доведеться ампутувати і повернутися в дику природу він уже не зможе. Тому вольєр "Домівки врятованих тварин" стане для хижака домом", – йдеться в повідомленні.

Врятований яструб / Фото: Національна поліція України

Важливо зазначити, що канюк – це хижий птах, що перебуває під захистом міжнародних угод, як-от Бернська і Боннська конвенції та Конвенція CITES. Цей вид є осілим і гніздовим на території України.

Нагадаємо, на Київщині песик впав до колодязя під час прогулянки: як рятували пухнастика.

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