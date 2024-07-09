Ріжуть вени та навіть вдають небіжчиків: в Україні тривають скандали з ТЦК

Новий інцидент з представником ТЦК та військовозобов'язаним в Одесі розбурхав мережу. На відео чоловік побачив ймовірного військкома і раптом "помер", або наважився на шокувальний перформанс, щоб уникнути мобілізації. Не менш дивною була й поведінка людини у формі.

Що ж зробив чоловік, щоб не спілкуватися з людиною у формі та на що ще йдуть військовозобов’язані, щоб не потрапити в ТЦК – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Побачив ТЦК і вдав, що мертвий

Аби уникнути зустрічі з представниками ТЦК хтось з чоловіків ховається і не виходить на вулицю, хтось добирається на роботу обхідними шляхами та темними вуличками, хтось прикидається іноземцем. Однак, в Одесі чоловік перевершив всіх. Він вдав небіжчика, коли побачив людину у військовій формі, що ймовірно могла бути представником ТЦК.

Принаймні, так пишуть у місцевих пабліках. Хоча, можливо, чоловік просто втомився і приліг відпочити. Чим завершився цей перформанс – достеменно не відомо, але не менше дивує те, що чоловік у формі просто пішов далі, залишивши іншу людину лежати на землі.

Порізав вени у ТЦК

На жаль, деякі небажані зустрічі із представниками ТЦК завершуються для тих, хто хоче уникнути мобілізації, не так спокійно та безболісно. В Україні не вщухають скандали довкола працівників ТЦК та їхніх "методів" проведення мобілізації. Чоловіків іноді просто на вулиці "пакують" до бусів, а на тлі цього виринають шокувальні історії того, що відбувається за стінами терцентрів.

Черговий скандал стався у ТЦК на Рівненщині. Там затриманий військкомами чоловік намагався порізати собі вени ключем. За інформацією ТЦК, чоловік не мав з собою військово-облікових документів, тому був доправлений групою оповіщення до Вараського РТЦК та СП для уточнення даних.

Зазначається, що співробітники ТЦК "вилучили" ключ від квартири у затриманого чоловіка, яким той намагався завдати собі шкоди, та виписали йому направлення на ВЛК. Однак, він відмовився від проходження медичної комісії та почав скаржитися на погане самопочуття.

Після цього до Вараського РТЦК був викликаний наряд поліції та швидка допомога, яка відвезла військовозобов'язаного до лікарні. До терцентру цей громадянин так і не повернувся. Зараз він знаходиться в розшуку.

Ба більше, у ТЦК повідомили, що цей військовозобов’язаний виявився раніше засудженим за незаконне зберігання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 309 КК – незаконне виробництво та зберігання наркотичних засобів з подальшою метою збуту).

Але і це не вся шокувальна інформація. Ймовірно, що це той самий чоловік, за якого заступився військовий ЗСУ. Військовослужбовець розповів, що його знайомого "крутили" відразу вісім військкомів і незаконно доправили у ТЦК.

За словами військового, затриманий чоловік говорив представникам ТЦК про серйозні проблеми зі здоров’ям, але вони не реагували. На знак протесту чоловік порізав собі вени.

"Лагідна" мобілізація

Ще одне шокувальне відео "лагідної" мобілізації потрапило до мережі. У Мукачево семеро чоловіків, серед яких люди у військовій та поліцейській формі, "крутять" іншого чоловіка просто посеред вулиці.

У відповідь у Закарпатському ОТЦК заявили, що чоловік на відео погрожував ножем правоохоронцям, тому працівники поліції були змушені затримати нападника.

"Сьогодні під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріла чоловіка, який при спілкування почав погрожувати поліцейським та військовим ножем. Працівники поліції затримали нападника. Нагадуємо, під час дії воєнного стану пересуватись без облікових документів заборонено. Погрози військовим та поліцейським, при виконанні службових обовʼязків, є обтяжуючою обставиною, що має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність", – повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП.

Скандали з ТЦК тривають

Випадки "лагідної" мобілізації, на жаль, частішають. Нещодавно, на Закарпатті молодий чоловік порізав собі вени у вбиральні терцентру, бо за його словами, його викрали прикордонники та представники ТЦК, а потім здійснювали психологічний тиск.

За інформацією Закарпатського обласного ТЦК, постраждалого чоловіка звуть Пилип Лунін. У 2017 році його нібито визнали обмежено придатним та поставили на облік військовозобов'язаних. Тому він підлягає призову по мобілізації. Ба більше, у відомстві зазначили, що чоловік не приховував свого небажання служити та не надав військово-облікових даних.

У своїх соцмережах чоловік стверджує, що його тримали у підвалі, а деякі представники ТЦК "готові були показувати свою владу та силу за непокору". Він запевнив, що все написане на сторінці Закарпатського ТЦК та СП – є неправдою.

Примітно, що майже всі публікації Пилипа Луніна про інцидент з прикордонниками та події у ТЦК наразі недоступні. Однак, одна публікація з фото перебинтованою рукою таки залишилася на його сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, народний депутат прокоментував факти протиправної мобілізації громадян України та пояснив, коли працівники ТЦК можуть застосовувати силу. За словами Руслана Горбенко, кожну справу, кожен окремий випадок потрібно розглядати ретельно і комплексно.

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