Ризик аварії на ЗАЕС: у Міненерго сказали, якими можуть бути наслідки

У разі вибуху на ЗАЕС постраждає не лише Україна. Основний удар припаде на захід нашої держави й ті країни, які межують з нами на західному кодоні.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр енергетики України Герман Галущенко

Шість атомних блоків – це серйозні ризики

Як відзначив міністр, у 2022 році йшлося про те, що у разі катастрофи наслідки покривали частину наших сусідів-країн через Чорне море: Румунія, Туреччина, Болгарія, Греція. Постраждав би й, звісно, Крим. Розрахунки ж цього року свідчать про те, що радіація вплине більше на західну частину України й країни, які межують з нами на західному кордоні.

"Запорізька атомна станція – є найбільшою в Європі, це треба теж не забувати, тому що 6 атомних блоків – відповідно це значно підвищує ризики будь-якого інциденту", – підсумував Галущенко.

Раніше стало відомо, що на Запорізькій АЕС у ніч проти 2 грудня відбувся повний блекаут. Вночі під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС – Дніпровська" напругою 750 кВ – ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів.

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