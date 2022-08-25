"Ризик глобальної радіаційної катастрофи": Зеленський повідомив, що треба зробити, аби уникнути аварії на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зупинку роботи Запорізької АЕС, яка сталася 25 серпня – вперше в історії. Глава держави запевнив, що влада робить усе, щоб не допустити аварійного сценарію.

Саме Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні 25 серпня.

"Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки", – пояснив президент.

Він також наголосив, що світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика і український персонал станції, "то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії".

"Хочу запевнити всіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз", – наголосив Зеленський.

Він додав, що кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Ввечері в МАГАТЕ повідомили, що Запорізька АЕС відновила з’єднання з енергосистемою України, проте всі 6 енергоблоків залишаються відключеними.

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