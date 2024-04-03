"Ризики достатньо високі": експерт прокоментував ймовірні відключення електроенергії

Відключення електроенергії можливі не лише через дефіцит, а й через стан мереж. Річ у тім, що згенерувати електричну енергію, до прикладу, атомній електростанції – це одна річ, натомість передати й донести її до кінцевого споживача – вже інша.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, генеральний директор Solar Generation доктор технічних наук Станіслав Ігнатьєв.

У чому проблема

За його словами, влітку минулого року, коли "зелена" генерація спільно з "Укргідроенерго" рятувала генерацію в Україні, навіть була можливість експортних операцій. Але не слід забувати, що сьогодні в Україні споживання електроенергії перебуває на рівні 9,2-9,4 гігават-годин. Це достатньо великий об'єм.

Як додав експерт, за винятком Запорізької атомної електростанції, Україна має дев'ять атомних енергоблоків, з яких працює сім - один на аварійному ремонті, а інший – на плановому. Так, ми втратили у тепловій і гідрогенерації – це саме так звані потужності для балансування енергосистеми.

"Тому тут можливі обмеження "зеленої" генерації, особливо сонячної, що було минулої неділі, коли був надлишок виробництва електричної енергії, але збалансувати енергосистему не було чим, тому довелося на весь світловий день виключити всі промислові сонячній електростанції по всій країні", – наголосив Ігнатьєв.

Він додає: відключення електроенергії можливі не лише через дефіцит, а й через стан мереж. Оскільки згенерувати електричну енергію, до прикладу, атомній електростанції – це одне, а передати й донести до кінцевого споживача – зовсім інше.

"Ми пам'ятаємо, що ворог і позаминулого опалювального періоду, і в ці масштабні операції б'є не лише по об'єктах генерації, а й по елементах енергосистеми, зокрема по великих підстанціях державної компанії НЕК "Укренерго", тому тут теж є достатньо високі ризики", – підсумував енергетичний експерт.

Нагадаємо, в Україні сотні населених пунктів залишилися без світла.

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