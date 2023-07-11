"Ризиковані люди": генерал Марченко відповів, чи керує партизанським рухом

За словами Марченка, деяких партизанів окупанти потім беруть в полон і жорстоко катують. Але розуміючи це, вони продовжують допомагати Україні.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, розповів про свою співпрацю з партизанським рухом на окупованій частині Херсонської області.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

На запитання Мосейчук, чи дійсно Марченко керує партизанським рухом на окупованій частині Херсонщини, він відповів, що "не керує, а співпрацює".

"Партизани – це некеровані люди. Але це люди, які дають нам дуже багато важливої інформації і дуже допомагають, щоб мінусувати ворожі війська, бази, склади. Це дуже ризиковані люди, сміливі. Я на жаль, не можу сказати їхні імена, але їх – достатня кількість. Вони дуже хочуть визволити свою землю, тому йдуть на дуже ризиковані моменти, навіть деяких потім беруть в полон, знущаються з них. Але розуміючи це, вони продовжують нам допомагати", – каже генерал Марченко.

За його словами, партизани, зокрема, допомагають в евакуації людей з окупованих територій: "Навіть є дуже ризиковані операції, але ми будемо їх проводити, бо мусимо".

Раніше генерал Дмитро Марченко розповів, яким бачить життя в Україні після завершення війни, заявивши, що "буде мир, але це будуть найважчі часи для нас".

Також він розповідав, як вдалось врятувати Миколаїв від окупантів і зізнався, що росіяни могли зайти у місто без бою.

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