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Ризикує піти слідом за "Москвою": окупанти посилили сили в Чорному морі крейсером "Адмірал Макаров"

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Ризикує піти слідом за "Москвою": окупанти посилили сили в Чорному морі крейсером "Адмірал Макаров"

Острів Зміїний, скриншот з відео / "Світ на виворіт"

Окупанти хочуть закріпитися на тимчасово захопленому українському острові Зміїний.

Сюди стягують засоби ППО та скеровують корабель.

Про це повідомляє спікер голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

 За словами речника ОВА Сергія Братчука, у Чорному морі ворог намагається закріпитися на острові Зміїний, стягуючи туди засоби ППО.

Також у цьому районі відбувається перегрупування сил чорноморського флоту РФ. До них і приєднався "Адмірал Макаров". Цей корабель може стати флагманом ЧФ РФ замість потопленого Україною ракетного крейсера "Москва".

Нагадаємо, ввечері 13 квітня протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва". Спочатку Москва навіть не хотіла офіційно визнавати таку велику втрату для їхнього флоту. Міноборони РФ давало суперечливі заяви про те, що на борту виникла пожежа, але він ще в стані плавучості. Проте за два дні Кремлю все ж довелося визнати, що "Москва" затонула.

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