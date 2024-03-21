"Ризикуємо програти війну": Жорін заявив, що воювати мають молоді

Жорін знову висловився про необхідність мобілізації чоловіків, молодших за 27 років.

Воювати мають молоді, тому гранична межа мобілізації 27 років – "це абсолютно неадекватний вік призову".

Таку думку вкотре висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Воювати мають молоді. Якщо проаналізувати досвід війн минулого сторіччя, ця істина стане всім зрозумілою. І мова тут в першу чергу про свідомий вибір молоді брати відповідальність за свою країну", – вважає військовий.

Жорін наголосив, що молодь має кращу фізичну підготовку і більш креативне мислення, ухвалює швидші рішення.

На його думку, багато в чому саме цим був зумовлений успіх "Азову" в 2014 році. Адже більшість добровольців того часу – молоді люди. Такий самий принцип працює і в Третій штурмовій бригаді.

"27 років – це абсолютно неадекватний вік призову, і це потрібно змінювати. Залучати молодь, яка після війни матиме достатньо досвіду, амбіцій, сил та моральних прав, аби брати на себе керівництво державою", – вважає заступник командира 3 ОШБр.

Він попередив, що продовження існуючої політики мобілізації може привести до програшу у війні.

"Ніщо не замінить особисту залученість у війну. Якщо ж ми продовжимо існуючу політику мобілізації, ризикуємо програти війну і фізично (подивіться на цифри армії РФ), і ментально – коли для значної частини цілого покоління війна залишиться чимось стороннім, що не впливатиме на формування їхньої особистості", – підсумував Жорін.

Зауважимо, що навіть зараз мобілізації підлягають особи до 27 років, які мають військовий досвід, строкову службу або військову кафедру.

Чоловіки, які досягли 27 років і до цього не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками. Тому їх не мобілізують. В іншому випадку, чоловіки до 27 років також підлягають мобілізації.

Мобілізація молоді: останні новини

Раніше адвокат Роман Сімутін розповів, що у новому законопроєкті про мобілізацію призовний вік можуть зменшити від 27 до 25 років. Але фактично документ дозволить мобілізовувати навіть 18-річних.

Нагадаємо, що Верховна Рада ще у травні 2023 року підтримала рішення про зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років. Проте президент Володимир Зеленський цей документ досі не підписав.

Раніше командир першого штурмовго батальйону, третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко закликав призивати до війська, зокрема, хлопців 18-20 років.

Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також вважає, що необхідно знижувати мобілізаційний вік, і не до 25, а до 20 років.

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