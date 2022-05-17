"Ризикують отримати купу кримінальних проваджень": у Мін’юсті розповіли, чи зможуть відродитися проросійські партії в Україні

"Ризикують отримати купу кримінальних проваджень": у Мін’юсті розповіли, чи зможуть відродитися проросійські партії в Україні

Україна не може заборонити певним особам створювати політичні партії або бути їх членом.

Проте, особи, які реєструють партії, що існують лише на папері і містять підроблені документи, ризикують отримати "цілу купу кримінальних проваджень".

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, наразі існує "цілий пласт проблем", щодо того, як сама політична система і система реєстрації політичних партій повинна функціонувати.

"Справа в тому, що від самого початку системи реєстрації політичних партій, виник так званий "ринок політичних партій". Коли реєструються "пустишки" — партії, які існують лише на папері і потім продаються комусь із покупців. Процедура не надто складна, а ринкові ціни - на кілька десятків тисяч доларів за політичну партію", - каже Малюська.

Міністр зазначає, що така ціна "достойна того, щоб хтось займався цим нелегальним бізнесом". Однак, спільно зі Службою безпеки, міністерстві вдалося завдати удару по такій системі "торгівлі", яка, зокрема, містить і злочини з підробки документів.

"Реєструвати десяток політичних партій автоматом, не вчинивши при цьому злочин підробки документів, вкрай складно. Тому я не рекомендував би політичним партіям зараз ризикувати і гратися у створення політичних партій, які існують лише на папері. Не рекомендував би ризикувати підробляти підписи, як це раніше часто робилося, тому що це є злочин", - наголошує очільник Мін’юсту.

Малюська каже, що підроблені документи були одним з аргументів щодо заборони діяльності політичної партії проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.

"Там була ціла купа підроблених документів. Реєструючи такого роду партії партійні функціонери ризикують просто отримати цілу купу кримінальних проваджень у майбутньому і поставити під ризик функціонування всієї партії", - зазначає Малюська.

Міністр підкреслює, що сьогодні в Україні немає наперед встановлених заборон на те, що якась особа не повинна створювати політичну партію чи не має права бути її членом.

"Тому, дійсно, теоретично можливо, що хтось з членів чинних проросійських політичних партій захоче у майбутньому створити таку іншу партію. Але це реально потребуватиме багато ресурсів, коштів, енергії і врешті-решт може вилитися у ще одну швидку заборону", - резюмував міністр.

Нагадаємо, 14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій.

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