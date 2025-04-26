Різка зміна погоди: синоптики зробили для українців невтішний прогноз

Весна / © unsplash.com

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В Україні вже цими вихідними у більшості областей буде дощ. Де саме очікувати опадів і коли погода знову стане приємною.

Про це йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Прогноз погоди на вихідні

Вихідні з сюрпризом! Україну накриють дощі і похолодання. Такий прогноз зробив метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, у суботу, 26 квітня, під впливом циклонічної діяльності по всій Україні очікується нестійка та прохолодна погода.

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Пройдуть дощі, вдень місцями на Лівобережжі значні. В окремих пунктах можливі грози, град та шквали 15 — 20 м/с. Вітер південний із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах +4…+11 °С, на решті території країни вночі +8…+13 °С, вдень +13…+18 °С.

У неділю, 27 квітня, вночі у північних та східних областях пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. Вдень також у більшості областей буде сухо. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С, вдень +6…+12 °С, на південному сході України +13…+18 °С.

Якою буде погода влітку

Тим часом стало відомо, якими сюрпризами нас здивує літо. За словами метеорологині Наталії Голені, цього року прогнозується ранній початок теплих погодних процесів. У другій половині травня можливі типові літні явища — грози, град і шквали. Однак, якщо не буде вторгнення холодного повітря, саме в цей період можна очікувати переходу до стабільного тепла.

«Остання декада травня і середина травня — можна вважати, що це вже літо. І там уже пішли інтенсивні процеси: грози, гради, шквали, якщо, звичайно, не буде вторгнення холодного повітря», — розповіла вона.

Голеня пояснила, що через географічне розташування України, влітку часто спостерігаються різкі перепади температур. Зокрема, навіть у квітні й травні нерідко фіксується вторгнення арктичного повітря, що спричиняє нічні заморозки — зниження температури вночі до 0° або до «мінусів».

З настанням стійкого тепла та підвищенням температур до +20…+25°C можливе утворення потужних грозових хмар, що несуть із собою град, зливи та шквальні вітри. За словами метеорологині, у літній період ці небезпечні явища можуть досягати стихійного рівня.

«При цьому спостерігаються грози, може випадати град, також зливи й перед цим процесом шквалові вітри досягатимуть небезпечних і стихійних значень», — розповіла Голеня. Крім того, вона попередила, що з року в рік такі атмосферні явища стають усе частішими. Це переважно пов’язано з тим, що загальний температурний фон поступово зростає, а різка зміна повітряних мас провокує буревії та інші природні аномалії.

«Якщо брати за багато років — температурний режим стає вищим. А що вищий температурний режим, відбувається зміна повітряної маси з гарячої розжареної. Її змінює холодна або прохолодна влітку повітряна маса. Тому цей процес відбуватиметься», — пояснила Голеня.

Літо буде аномально теплим

Водночас кліматологиня Віра Балабух розповіла, що літо цьогоріч може бути спекотним та посушливим. Ба більше, каже що можуть бути нові температурні рекорди. Середня сезонна температура очікується на 2 градуси вищою за кліматичну норму, а кількість опадів може бути меншою, ніж зазвичай. Це створює ризик сильних пожеж.

«Суха та спекотна погода сприятимуть посиленню пожежної небезпеки», — наголосила вона. Балабух також додала, що протягом останніх років звичними для кожного літа стали температурні рекорди, і 2025 рік, найімовірніше, не буде винятком.

За словами кліматологині, неможливо точно передбачити граничні значення температури для літа. Такі прогнози вказують на загальні тенденції, а більш точна інформація з’явиться за кілька діб до настання відповідної події.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, які квіти варто посадити зараз, щоб тішили цвітінням все літо.