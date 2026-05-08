Різка зміна погоди та атмосферні фронти накриють Україну вихідними: попередження від синоптикині
Уже вихідними частину областей накриють дощі та грози, а температура місцями різко впаде.
В Україні найближчими вихідними очікується відчутне похолодання. Температура повітря у більшості областей знизиться до +12…+18 градусів, тоді як на сході та південному сході ще затримається тепліша погода — від +20 до +26.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
9-10 травня територією України проходитимуть атмосферні фронти. Через це у більшості регіонів прогнозують короткочасні дощі, а подекуди й грози. Водночас у неділю в західних областях істотних опадів не очікується.
Погода в Києві
У Києві субота, 9 травня, мине переважно без сильних опадів. Температура повітря вдень триматиметься близько +20 градусів. Проте вже у неділю до столиці прийде різке похолодання — стовпчики термометрів опустяться до +12…+14 градусів, а також пройдуть дощі.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в п’ятницю, 8 травня, низку областей України накриє негода. Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні явища.