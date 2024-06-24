Різка зміна правил вступу на аспірантуру: що потрібно знати чоловікам призовного віку

Міністерство освіти і науки оновило правила вступу на аспірантуру. Зміни повʼязані з надмірним ажіотажем серед чоловіків призовного віку. Якщо до 2022 року заявки на навчання в аспірантурі подавали 7-8 тисяч людей, то 2024-го вчитися хочуть аж 90 тисяч вступників.

Як саме Міністерство планує відсіювати майбутніх учених від людей, які, ймовірно, хочуть використати навчання в аспірантурі, щоб уникнути мобілізації, в ефірі ТСН розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Як будуть відсіювати майбутніх учених від тих, хто уникає мобілізації

“Вступ на аспірантуру завжди передбачав певні іспити, а також іспити на рівні закладу. Вони залишаються. Але для того, щоб мати доступ до вступного випробування у закладі, потрібно пройти єдиний вступний іспит. Він складається з двох частин. Перша — це іноземна мова. Результат може враховуватись в конкурсному балі закладом вищої освіти, а може і ні, бо заклад може поставити власні вступні випробування з іноземної мови”, — зазначив Винницький.

Але в ЄВІ є так званий ТЗНК — тест на загальні навчальні компетентності, зауважив він.

“Тут держава встановлює поріг 160 балів для того, щоб потрапити на аспірантуру. На магістратуру — 130. Отже 160 балів потрібно для того, щоб далі йти на вступні випробування у закладі, а тоді вже заклад відбирає різними способами того аспіранта, який йому найбільше потрібний”, — наголосив Винницький.

Спеціальні держіспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році

У 2024 р. Міністерство освіти і науки України запроваджуватиме спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Серед держіспитів, які цього року складатимуть аспіранти, що вступили у 2022 р., буде єдиний державний залік з іноземної мови. Винницький додав, що складатимуть його в жовтні-листопаді.

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати аспірантів-контрактників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Різка зміна правил вступу на аспірантуру!

Мобілізація в законі! Аншлаг у додатку "Резерв+"! "Листи щастя" на електронці!

Читайте провідні новини дня: