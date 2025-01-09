Різке погіршення погоди на заході України: рятувальники повідомили про небезпеку в Карпатах

На високогір'ї Карпат оголошено значну небезпеку сходу лавин.
Різке погіршення погоди та сніголавинна небезпека очікуються на Закарпатті та в Карпатах.
Про це попередили в ДСНС України.
"10 січня на Закарпатті та в Карпатах синоптики прогнозують значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У західних регіонах України – пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат – до 25-30 м/с, I рівень небезпеки (жовтий)", – йдеться у повідомленні.
Надзвичайники також звернули увагу українців, що 9-10 січня на високогір’ї Карпат в межах Івано-Франківської області та східних районів Закарпаття є значний ризик сходу лавин (оголошено сніголавинну небезпеку III рівня).
"Рятувальники закликають утриматися від походів у гори під час негоди та дотримуватися правил безпеки", – закликали у ДСНС.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, січень обіцяє бути теплішим за норму. Різке потепління спричинить підвищення рівня води в річках і небезпеку сходження лавин на заході.
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