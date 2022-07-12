Різке похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на середу, 13 липня

У середу, 13 липня, у більшості регіонів Україні очікуються дощі та значне похолодання.
Погода буде мінливо хмарною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 13 липня у західних та північних областях очікуються помірні, подекуди значні дощі, вдень в центральних областях місцями помірний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°, на Закарпатті, півдні та сході країни 23-28°.
У Києві 13 липня також ітиме помірний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 16-18°.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
Читайте також: