Синоптики попереджає про різке погіршення погоди в Україні / © Associated Press

Україну накриває потужний арктичний циклон, який принесе різке похолодання, штормовий вітер та заморозки майже в усі регіони. Синоптики попереджають про зміну повітряних мас та закликають готуватися до дощів із мокрим снігом, що триватимуть аж до Великодня.

Синоптики попереджають про різке похолодання

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що в Україні очікується зміна повітряних мас.

За словами метеорологині, найближчими днями країну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе опади та зниження температури повітря. У вівторок, 7 квітня, більшість регіонів України опиниться в «тилу» цього фронту. Як пояснила Діденко, це означає, що зайде нова холодна повітряна маса і температура повітря знизиться вдень до +6+9 градусів.

«Ще тепліше побуде завтра на півдні та сході, +9+13 градусів, проте вже 8-го квітня похолодання посунеться і туди. У вівторок переважатиме волога погода з періодичними дощами, а ось 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу», — зауважила Діденко.

До України йде похолодання / © УНІАН

Водночас вона попереджає, що вночі на заході, півночі, північному сході та подекуди в центральних областях України можливі заморозки.

«Некомфортним компонентом найближчої погоди буде сильний вітер північно-західного походження, завтра місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Словом, йде похолодання, прийде і потепління, орієнтовно з 14-15 квітня», — зазначила синоптикиня.

Своєю чергою начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань також попереджає, що до Великодня в Україні очікується значне похолодання через арктичний циклон «Rapunzel».

Зміна повітряних мас розпочнеться вже 6 квітня: у другій половині дня пройдуть дощі з грозами, а вітер посилиться до 15–20 м/с. Температура почне стрімко падати, і вже найближчої ночі на ґрунті можливі заморозки до -3 градусів морозу.

За словами синоптика, у період 7–9 квітня погода буде хмарною та вітряною, з періодичним мокрим снігом і денною температурою не вище +8 градусів тепла. На сам Великдень, 10–11 квітня, опади припиняться, але нічне вихолоджування посилиться — синоптики прогнозують заморозки у повітрі до –5 градусів морозу.

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що 7 квітня, на всій території України відбудеться похолодання.

«Вночі дощі пройдуть у південно-східних областях, вдень опади очікуються у північних та північно-західних регіонах країни. Вітер північно-західний, 9 — 14 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура в нічний час становитиме +1…+6°С, вдень +7…+12 °С, на крайньому півдні та на Закарпатті до +14 °С», — повідомив метеоролог.

В Українському гідрометцентрі зазначають, що з 7 по 9 квітня погоду в Україні зумовлюватиме північний процес в атмосфері. Синоптики розповіли, що циклон зі Скандинавії переміститься у східному напрямку, а в його тиловій частині відбуватиметься вторгнення арктичного повітря з північних напрямків на українську територію.

«Атмосферні фронти час від часу спричинятимуть невеликі та помірні дощі, у середу і четвер з мокрим снігом. Рвучкий північно-західний вітер посилюватиме відчуття холоду», — зазначають синоптики.

Погода в Україні 7 квітня

За даними Укргідрометцентру, 7 квітня в Україні буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі на південному сході країни пройдуть помірні дощ, на решті території без опадів. Вдень пройдуть невеликі дощі.

Вітер дутиме північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями у південно-східній частині, вдень повсюди у західних областях будуть пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла (на південному сході країни очікується до +9 градусів тепла), в західних, північних, більшості центральних областей на поверхні ґрунту (на Закарпатті і в повітрі) будуть заморозки до -3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється від +4 до +9 градусів тепла, у південній частині очікується від +8 до +13 градусів вище нуля.

Погода в Україні 7 квітня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про заморозки та шквальний вітер

Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні. У вівторок, 7 квітня, у західних регіонах очікуються сильні пориви вітру до 15–20 м/с, що може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Окрім вітру, вдарять морози. Уночі 7 квітня в західних, північних та в центральних областях, а також упродовж 8–9 квітня по всій Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту до –3 градусів морозу. В цих регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Ситуація буде ще складнішою в окремих областях, де прогнозують заморозки вже у повітрі до –3 градусів морозу. Зокрема, помаранчевий рівень небезпеки оголошено:

7–9 квітня на Закарпатті;

8–9 квітня у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях;

9 квітня на Дніпропетровщині та в східних регіонах.

«Погодні умови у західних областях (посилення вітру) можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», — зазначають синоптики.

Погода у Києві

На Київщині 7 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Вночі опадів не передбачається, проте вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +1 до +6 тепла, вдень очікується від +4 до +9 градусів тепла.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у Києві 7 квітня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, може піти сильніше.

Температура повітря коливатиметься від +5 градусів тепла вночі до +8 градусів вдень.

© скриншот

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини.



Вночі 7 квітня, 8 та 9 квітня на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 градусів морозу. В області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про заморозки на Київщині 7 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

Одеський регіон опинився під впливом північно-західного циклону «Rapunzel», який несе в область арктичне похолодання, зазначають метеорологи. У вівторок 7 квітня, погода буде хмарною із проясненнями. По всій території області та вздовж узбережжя можливий невеликий дощ, хоча в самій Одесі істотних опадів не очікується.

Погода в Одесі на тиждень / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер зі швидкістю 9–14 м/с та поривами до 15–17 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.

Температурні показники помітно знизяться: вночі по області очікується від +3 до +8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +15 градусів вище нуля. Безпосередньо в Одесі нічна температура становитиме від +6 до +8 градусів тепла, вдень від +11 до +13 градусів тепла.

Окрім різкого похолодання, синоптики попереджають про можливі заморозки на ґрунті та місцями у повітрі до -3 градусів морозу.

На морському узбережжі спостерігатиметься значне хвилювання води, при цьому її температура залишається в межах від +9 до +10 градусів тепла, а рівень моря — у безпечних межах.

Погода у Львові

Львівщина опинилася під впливом тилової частини потужного циклону, що принесе в регіон різке погіршення погоди та небезпечні метеорологічні явища, повідомляють метеорологи. У вівторок, 7 квітня, очікується хмарна погода із проясненнями. Якщо ніч пройде без істотних опадів, то вже вранці та вдень синоптики прогнозують невеликий дощ із мокрим снігом, що погіршить видимість на дорогах.

Водночас жителів регіону попереджають про сильний північно-західний вітер із поривами до 15–20 м/с, що відповідає жовтому рівню небезпечності. Через нічне зниження температури на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

© Укргідрометцентр

Упродовж 8–9 квітня на Львівщині оголошено другий, помаранчевий, рівень небезпеки через заморозки. У повітрі та на поверхні ґрунту температура вночі та вранці впаде до –5 градусів морозу, а у Львові — до –3 градусів нижче нуля.

Погода у Харкові

У Харківській області та Харкові 7 квітня буде хмарно із проясненнями. В області вночі та вдень пройдуть невеликі дощі. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +7 до +12 градусів тепла.

У Харкові вночі та вдень пройдуть дощі. Температура повітря становитиме вночі від +2 до +4 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині 7 квітня, очікується:

по місту пориви вітру (15 — 20 м/с), на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -2 градусів морозу;

по області пориви вітру (15 — 20 м/с), на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від 0 до –3 градусів морозу.

На Харківщині оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про заморозки на Харківщині 7 квітня / © Укргідрометцентр

Попередження про вітер на Харківщині 7 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 7 квітня очікується хмарна погода: нічний дощ вдень перейде у невеликі опади. Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 градусів вище нуля, проте синоптики попереджають про небезпеку через заморозки на ґрунті до -4 градусів морозу.

© Укргідрометцентр

У самому Дніпрі нічна температура коливатиметься в межах від +2 до +4 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +13 градусів тепла.

За словами синоптиків, протягом 8–12 квітня регіон перебуватиме під впливом холодного арктичного повітря з Балтики. У цей період очікуються невеликі дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом, та прохолодний північно-західний вітер.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до +5 градусів тепла, а вдень не піднімуться вище +12 градусів. Найбільшу загрозу в найближчі дні становлять нічні та ранкові прояснення, які провокуватимуть заморозки не лише на поверхні ґрунту, а й місцями у повітрі, що може зашкодити раннім насадженням.

Погода на Дніпропетровищині на тиждень / © Укргідрометцентр

Погода у Черкасах

Як зазначають у Черкаському обласному гідрометцентрі повідомляють, що поточний тиждень занурить регіон у холод. Середній температурний фон впаде від +12 градусів тепла до +6… +4 градусів тепла. Причиною такої зміни стане циклон із Балтики, який принесе арктичне повітря, сильний вітер та змішані опади.

Ніч на 7 квітня після проходження холодного фронту з дощами буде вітряною, з температурою лише від +3 до +5 градусів тепла та заморозками на ґрунті до –3. Вдень очікується проходження вторинного фронту, що знову збільшить хмарність та принесе нову порцію дощів, а повітря прогріється максимум до від +8 до +10 градусів тепла.

Метеорологи зазначають, що надалі похолодання лише посилюватиметься і триватиме до кінця тижня.

Водночас у Черкасах та області вночі 8 та 9 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -3 градусів морозу. У регіоні оголошено перший рівень небезпечності.

Синоптки попереджають про заморозки на Черкащині / © Укргідрометцентр

