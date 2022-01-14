Різкі "стрибки" температури з грозами і вітрами: кліматологиня попередила українців про незвичну погоду влітку-2022

Різкі "стрибки" температури з грозами і вітрами: кліматологиня попередила українців про незвичну погоду влітку-2022

Температурні рекорди тепер перемістилися на червень.

Погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як і нинішня зима.

Про це сказала кліматологиня Світлана Бойченко, пише "КП в Україні".

За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Крім того, як уточнила кліматологиня, останні тенденції свідчать, що температура влітку триматиметься вище норми. У липні та серпні теж можливі дуже спекотні дні, але буде й освіжаюча прохолода за температури в середньому 23-24 градуси.

Утім, великої посухи влітку не очікується.

"Причому якщо раніше спекотна погода була характерна для липня-серпня, то зараз температурні рекорди перемістилися на червень. З хороших новин - великої посухи не передбачається, очікуємо більше, ніж раніше, дощів", - висловилася вона.

Зазначається, що сезон засмаги 2022 року можна планувати від червня. Натомість пляжний сезон на узбережжі Азовського моря прогнозують від середини червня.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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