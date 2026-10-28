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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Різні погляди": Зеленський розповів про розбіжності з Трампом щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Київ і адміністрація Дональда Трампа по-різному бачать шлях до завершення війни з Росією.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Зеленський розповів про розбіжності з Трампом

Зеленський розповів про розбіжності з Трампом / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський окреслив специфіку відносин із Вашингтоном та розбіжності у баченні шляхів до завершення війни. Попри спільне прагнення до миру, підходи Києва та адміністрації США різняться через глибоке розуміння українською стороною специфіки держави-агресорки.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю виданню The Sun.

Що пішло не так із Дональдом Трампом: заява Зеленського

За словами президента, фундаментальна відмінність у поглядах між Україною та США зумовлена різним сприйняттям російського керівництва та суспільства.

Україна, маючи спільне минуле та тривале сусідство, значно глибше орієнтується у психології ворога, його мотивах і справжніх намірах.

Зеленський підкреслив, що партнерство зі США залишається міцним, однак бачення інструментів досягнення справедливості не завжди збігається.

«Ми з президентом Трампом на одному боці, коли говоримо про необхідність закінчити цю російську війну. Але ми бачимо різні інструменти для досягнення цієї мети. Моя філософія в тому, що Путін — глибоко радянська людина і за своєю реальністю, і за менталітетом. Ми це знаємо, тому що моє покоління народилося в Радянському Союзі. Коли Путін бреше, ми це відчуваємо. Ми стільки років були сусідами з росіянами. Саме тому я думаю, що ми розуміємо росіян краще, ніж Сполучені Штати», — каже Зеленський.

Він додав, що США, зважаючи на глобальні питання безпеки, можуть обговорювати з росіянами багато питань. Однак саме українці розуміють менталітет і Путіна, і росіян, і російських військових, і цивільних.

«Коли вони готові щось зробити, а коли бояться Путіна, тому що знають, що можуть потрапити до в’язниці. Якщо вони не підуть убивати українців, Путін покарає їх по-своєму. Тому в деяких питаннях президент Трамп підтримував нас, а в інших у нас різні погляди», — додав президент.

Трамп готує зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це очільник Білого дому повідомив під час спілкування з журналістами на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном, повернувшись зі штату Техас.

За словами американського президента, у питанні врегулювання російсько-української війни вже вдалося досягти «суттєвого» та «значного» просування, тому він розраховує провести відповідні переговори незабаром.

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