Різниця між боями в Авдіївці та Бахмуті: яку тактику та які підрозділи застосовують окупанти

В Бахмуті не використовувалася в такої кількості техніка.

Під час наступу на Бахмут російські окупанти використовували здебільшого “м’ясні штурми вагнерівцями”. Водночас під час атак на Авдіївку застосовують вже лінійні підрозділи.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін.

"Співвідношення з ворогом: сім к одному. Не можна його порівнювати з Бахмутом, тому що в Бахмуті теж було велике співвідношення, але це були піхотні наступи, більш таки "м’ясні штурми" "вагнерами"... і контрактними вже працювали по "больним точкам". А тут: лінійні підрозділи, механізовані бригади Російської Федерації плюс спецпідрозділи ГРУ... Та еліта, що в них є – вони кинули те, що могли, на Авдіївку”, - наголосив Олександр Бородін.

За його словами, в Бахмуті не використовувалася в такої кількості техніка, в більшості її намагалися берегти і використовували піхотний наступальний потенціал.

“А тут: велике використання техніки, велике використання КАБів... FPV (дрони) – теж дуже серйозна робота ведеться”, - підкреслив Бородін.

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують ведення оборонної операції.

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