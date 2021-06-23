РНБО 23 червня збереться на засідання через загрозу появи "індійського" штаму коронавірусу

Штам "Дельта", також відомий як змінений "індійський", у півтора раза заразніший і в півтора-два рази агресивніший за інші мутовані версії COVID-19.

Боротьба з індійським штамом коронавірусу. 23 червня Рада національної безпеки та оборони збереться через загрозу його появи в Україні, написав на своїй сторінці у Facebook голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала штам "Дельта" вже в майже сотні країн. Хвиля згодом може дістатися й України. І за словами Радуцького, наразі в нас навіть немає можливостей виявити дельта-штам. Нові тест-системи Україні має надати ВООЗ. Тим часом урядовці планують розпочати підготовку до четвертої хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, що наразі цей штам вже дістався до сусідньої Росії, де ситуація з коронавірусом суттєво погіршилися - особливо це стосується Москви, де знову запровадили більш жорсткі карантинні обмеження. Чи може нова хвиля COVID-19 докотитись до України з РФ, коли це може статись та чи захищають від "Дельти" вакцини, якими щеплюють українців, читайте у нашому матеріалі.

Новини України: РНБО збереться через загрозу появи індійського штаму коронавірусу

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