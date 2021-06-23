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РНБО 23 червня збереться на засідання через загрозу появи "індійського" штаму коронавірусу

РНБО 23 червня збереться на засідання через загрозу появи "індійського" штаму коронавірусу

УНІАН

Штам "Дельта", також відомий як змінений "індійський", у півтора раза заразніший і в півтора-два рази агресивніший за інші мутовані версії COVID-19.

Боротьба з індійським штамом коронавірусу. 23 червня Рада національної безпеки та оборони збереться через загрозу його появи в Україні, написав на своїй сторінці у Facebook голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала штам "Дельта" вже в майже сотні країн. Хвиля згодом може дістатися й України. І за словами Радуцького, наразі в нас навіть немає можливостей виявити дельта-штам. Нові тест-системи Україні має надати ВООЗ. Тим часом урядовці планують розпочати підготовку до четвертої хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, що наразі цей штам вже дістався до сусідньої Росії, де ситуація з коронавірусом суттєво погіршилися - особливо це стосується Москви, де знову запровадили більш жорсткі карантинні обмеження. Чи може нова хвиля COVID-19 докотитись до України з РФ, коли це може статись та чи захищають від "Дельти" вакцини, якими щеплюють українців, читайте у нашому матеріалі.

Новини України: РНБО збереться через загрозу появи індійського штаму коронавірусу

Новини України: РНБО збереться через загрозу появи індійського штаму коронавірусу