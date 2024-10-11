РНБО не розглядає введення санкцій проти компанії JKX Oil & Gas, акціонером якої була компанія Коломойського і Боголюбова

Російський суд, в березні 2024 року визнав британську JKX Oil & Gas та Ігоря Коломойського частиною екстремістської організації, й націоналізував нафтогазові активи які раніше належали JKX на території рф.

РНБО не розглядає введення санкцій проти компанії JKX Oil & Gas, акціонером якої була компанія Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Про це йде мова у оприлюдненій відповіді заступника керівника Апарату РНБОУ Максима Шойка на запит Тетяни Мушки через портал "Доступ до правди".

У відповіді на запит Мушки з проханням проінформувати, чи застосовані до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова антиросійські санкції через компанію JKX Oil & Gas, і якщо ні, то чи будуть застосовані, у РНБО пояснили що у них немає права на таку ініціативу.

У відповіді зазначається, що відповідно до статті 5 "Закону про санкції" РНБО розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій на підставі пропозицій Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України.

"У разі надходження таких пропозицій стосовно зазначених у запиті фізичних осіб від уповноважених Законом України "Про санкції" державних органів вони будуть винесені на розгляд РНБО в установленому порядку", - додали у РНБО.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, російський суд, в березні 2024 року, за позовом генеральної прокуратури рф, визнав британську JKX Oil & Gas та Ігоря Коломойського частиною екстремістської організації, яка займалася фінансуванням ЗСУ та здійснювала антиросійську діяльність, й націоналізував нафтогазові активи, які раніше належали JKX на території рф.

Крім того, Eclairs Group Limited ("EGL"), яка належала Коломойському і Боголюбову, було виключено з реєстру BVI 1 листопада 2022 року. До ліквідації EGL була одним з основних акціонерів JKX Oil & Gas з часткою 32,66%. Як наслідок, EGL було виключено з реєстру акціонерів компанії, а її власники Коломойський та Боголюбов не мають жодної прямої чи опосередкованої участі в Компанії.

"Справа" Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року сплив граничний термін тримання Коломойського під вартою. Бізнесменові було змінено запобіжний захід на заставу. Проте Коломойський досі перебуває в ув'язненні.

Справа, через яку бізнесмен досі перебуває в СІЗО, стосується подій 2003 року, коли було скоєно напад на директора однієї з юридичних компаній у Криму. Цю справу поновили в один день зі справою "Приватбанку".

Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги адвокатів Коломойського щодо незаконності його кримінального переслідування та допущених під час нього порушень прав і свобод.

Крім того, стало відомо, що міжнародні експерти IAC ISHR знайшли порушення у справі Коломойського.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандальну справу, та з'ясовував, що "закидають" бізнесменові та що не так зі звинуваченнями.

НАБУ ігнорує Коломойського! Гучне засідання в справі бізнесмена

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