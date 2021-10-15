РНБО помилково внесла у списки "кримінальних авторитетів" та "злодіїв у законі" 108 осіб - Данілов

РНБО помилково внесла у списки "кримінальних авторитетів" та "злодіїв у законі" 108 осіб - Данілов

Міністру МВС доручили додатково перевірити 9 осіб із цього списку.

Рада національної безпеки та оборони помилково внесла у списки "кримінальних авторитетів" та "злодіїв у законі" 108 осіб.

Про це 15 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Була доповідь міністра внутрішніх справ. На превеликий жаль, в рішенні РНБО які готувалися раніше, були свідомі чи несвідомі помилки відносно 108 осіб, які ми вже виправили. Міністр проінформував, що 8 людей, які були причетні до оформлення цих документів, понесли покарання. Частина з них звільнена з лав Міністерства внутрішніх справ, дві людини понижені в ієрархії роботи цього міністерства", - наголосив Данілов.

Також секретар РНБО зазначив, що міністру МВС доручили додатково перевірити 9 осіб із цього списку.

Нагадаємо, що 15 травня РНБО ухвалила санкції проти майже 700 осіб – "злодіїв у законі" та іноземних "кримінальних авторитетів".

Раніше Данілов відзвітував, що в Україні не залишилось "злодіїв в законі".

Читайте також:

"Путін має бажання захопити собі Білорусь" - секретар РНБО про наміри Росії

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання