РНБО попереджає про загрозу фейків і військових провокацій з боку Білорусі

РНБО попереджає про загрозу фейків і військових провокацій з боку Білорусі

В РНБО наголошують, що Білорусь таким чином може виправдовувати військову агресію щодо України.

Центр протидії дезінформації, що функціонує при РНБО, повідомляє про загрозу військових провокацій з Білорусі. У прикордонному регіоні поширюють відео транспортування бомбардувальника Су-24.

Про це повідомляє пресслужба Центру в Telegram.

"Команда Центру зафіксувала поширення відеозапису транспортування бомбардувальника Су-24 в прикордонному з Україною Іванівському районі Білорусі (межує з Волинською областю)", — йдеться у повідомленні.

В Центрі протидії дезінформації зазначають, що літаки Су-24 перебувають на озброєнні України.

"За візуальною оцінкою, транспортований літак є повністю непридатним для здійснення польотів, що робить його ідеальним "реквізитом" для постановочних відео зі знешкодження українського бойового літака, що порушив повітряний простір Білорусі", — йдеться в повідомленні Центру.

Як зазначається, таке провокаційне відео може стати "початком активної фази реалізації планів Білорусі з виправдання військової агресії щодо України".

Нагадаємо, ексміністр оборони та колишній очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що президент країни-агресорки і раніше називав Україну "штучним утворенням" та заявляв, що "Львів - це польське місто".

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