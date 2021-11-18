РНБО попереджають про інформаційні провокації, які можуть направити мігрантів до українського кордону

РНБО попереджають про інформаційні провокації, які можуть направити мігрантів до українського кордону

Такий метод вже використовують відносно Польщі.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України попереджає, що на польсько-білоруському кордоні можливі інформаційні провокації, які можуть перенаправити мігрантів до українського кордону.

Про це йдеться в офіційній заяві РНБО.

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У Раді нацбезпеки повідомляють, що фахівці Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України здійснюють постійний моніторинг інформаційних повідомлень щодо ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Відтак, Центр протидії дезінформації зазначає, що "згідно з інформацією, поширеною МВС і адміністрацією Польщі, з-поміж біженців, які знаходяться поблизу польського кордону, розповсюджуються чутки про нібито готовність Німеччини прийняти біженців та про нібито ухвалені для цього логістичні рішення", — пишуть в РНБО.

Відтак, серед мігрантів ширяться чутки, що до них нібито приїдуть автобуси з Німеччини, а Польща їх пропустить.

Варшава спростовує цю інформацію. У Польщі переконані, що подібні фейки спрямовані на підбурювання мігрантів до штурму польського кордону.

"BBC News. Русская служба" повідомляє, що "для нівелювання поширення дезінформації серед мігрантів на усі непольські номери мобільних телефонів, що знаходяться у прикордонній зоні, надсилаються смс-повідомлення із закликом не вірити цим чуткам: "Польський кордон є добре захищений". Такі ж повідомлення лунають з гучномовців у прикордонних пунктах пропуску.

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Експерти ЦПД припускають, що таку тактику можуть застосувати і відносно України. Зокрема фахівці не виключають можливу інформаційну провокацію. Мовляв, деякі країни-сусіди України нібито готові прийняти біженців, яким потрібно лише перетнути територію України".

Внаслідок цього Центр протидії дезінформації рекомендує органам влади сформулювати повідомлення англійською, арабською та інфшими мовами і превентивно інформувати осіб, які можуть намагатися незаконно перетнути український кордон. Такі профілактичні методи можуть попередити інформаційні провокації.

Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада група мігрантів на чолі з білоруськими силовиками намагалася прорватися до Польщі. Було затримано понад 100 нелегалів. Це не перший такий випадок на кордоні. Так, раніше мігранти вже штурмували польський кордон, кидаючи каміння та світлошумові гранати у прикордонників. Зброю нібито роздали білоруські спецслужби. Після зіткнень сотні мігрантів відступили на білоруську територію.

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