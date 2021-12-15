РНБО презентувала відкриту систему моніторингу державних надр

За словами Данілова, це ефективна система контролю.

Стежити за державними надрами відтепер зможуть усі охочі. РНБО презентувала нову відкриту систему моніторингу.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 грудня.

Зазначається, що у реальному часі вона показує, якими корисними копалинами володіє той чи інший регіон, хто має дозволи на їхній видобуток, скільки сплачує за користування державі. У Раді певні: це стане корисним інструментом для громад. Вони зможуть ефективніше боротися із нелегальним видобутком і тим самим поповнювати місцеві бюджети.

Окрім того – нагляд дозволить ефективніше наповнювати спеціальний фонд для дітей, який відкриють у рамках програми "Економічний паспорт українця". Адже кошти туди надходитимуть саме від рентної плати за користування надрами.

"Ви можете дивитися, хто є власником надр, що вони видобувають, скільки за це платить. Надра це наша власність. І щоб була система контролю – ми розробили такий інструмент, який дозволяє на будь-яке питання знаходити відповідь", - пояснив секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, 1 грудня у своєму щорічному посланні до парламенту Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроєкт про "економічний паспорт українця", яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр. Вже 6 грудня Зеленський вніс на розгляд українського парламенту проєкт закону "Про економічний паспорт", який передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.

Фонд матиме на меті накопичення державних внесків на користь його учасників з подальшим інвестуванням активів та здійснення виплат його учасникам. Активи учасників Фонду формуватимуться з внесків з бюджетних коштів, які надійшли від сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин, та інвестиційного доходу від розміщення та інвестування коштів учасників Фонду.