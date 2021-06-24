РНБО прийматиме рішення щодо українців, які перебувають під санкціями США, - Данілов

29 червня в Україну прибудуть американські фахівці, які займаються політикою санкцій.

На одному з найближчих засідань Ради національної безпеки та оборони буде розглянуто питання запровадження санкцій щодо громадян України із “чорного списку” США. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у четвер, 24 червня, під час прес-брифінгу за результатами сьогоднішньої наради.

Не називаючи конкретних прізвищ, Данілов зауважив, що більшість осіб, які потрапили під санкції США, пов’язані із порушенням територіальної цілісності України, зокрема, анексією Криму в 2014 році. Окрім того, у переліку є громадяни, яких звинувачено у втручання у американські вибори та у причетності до кіберзлочинів. Загалом у санкційні списки США включено 134 громадяни України.

При цьому Олексій Данілов відзначив великі недоліки в роботі міграційної служби, внаслідок яких українські паспорти опинилися у громадян, які перебувають на території інших країн і займають там високі посади.

За словами секретаря РНБО, 29 червня в Україну прибудуть фахівці, які займаються процедурою введення санкцій у США, з якими будуть проведені відповідні консультації.

Нагадаємо, що в четвер, 24 червня, президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки про введення санкцій проти російських банків. До "чорного списку" потрапили 55 банків, зокрема ті, що діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

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