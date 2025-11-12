ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Тімур Міндіч

Тімур Міндіч / © "Схеми"

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв
Тімур Міндіч

РНБО розгляне запровадження санкцій проти Міндіча й Цукермана

Після інформації про корупцію в енергетиці та виїзд Міндіча за кордон проти нього можуть ввести санкції.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Доповнено додатковими матеріалами

Україна може застосувати персональні санкції щодо бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідні пропозиції винесені на розгляд РНБО.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Рішення обговорили на засіданні Кабміну.

«На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України „Про санкції“, внесли на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана», — написала вона.

Раніше йшлося про те, що Міндіч законно перетнув державний кордон.

«ДПСУ не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону», — зазначили в ДПСУ.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie