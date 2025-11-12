РНБО розгляне запровадження санкцій проти Міндіча й Цукермана

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Україна може застосувати персональні санкції щодо бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідні пропозиції винесені на розгляд РНБО.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Рішення обговорили на засіданні Кабміну.

«На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України „Про санкції“, внесли на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана», — написала вона.

Раніше йшлося про те, що Міндіч законно перетнув державний кордон.

«ДПСУ не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону», — зазначили в ДПСУ.