Без Лазурного узбережжя: РНБО України просить Францію заборонити відпочинок на її курортах росіянам, які визнали "ЛДНР"

Без Лазурного узбережжя: РНБО України просить Францію заборонити відпочинок на її курортах росіянам, які визнали "ЛДНР"

Данілов вважає, що Франція мала б ухвалити рішення, яке стосується багатьох місць на Лазурному узбережжі.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Радбезу України 23 лютого звернувся до Франції з проханням завпровадження додаткових санкцій щодо представників РФ, які ухвалили рішення визнати псевдореспубліки "ЛНР" та "ДНР" та ввести російські війська на територію окупованого Донбасу.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ.

"Франція мала б ухвалити рішення, яке стосується багатьох місць на Лазурному узбережжі, щоб там вони не відпочивали. Якщо вони ухвалюють рішення, про те, що нас можна вбивати і при цьому можуть відпочивати на таких курортах, ну я не знаю. Я за спільну солідарну відповідальність людей, які ухвалюють такі рішення", - сказав Данилов.

Він додав, що засідання РНБО залишається відкритим.

Нагадаємо, що раніше у РНБО повідомили, чи буде в Україні запроваджуватися комендантська година.

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