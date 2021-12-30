РНБО ввела санкції проти компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту

РНБО ввела санкції проти компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту

Таке подання до Ради вніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти осіб, які працюють у так званих судах у Криму, а також усіх, хто причетний до будівництва Кримського мосту.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу.

За словами Данілова, до санкційного переліку потрапили не лише компанії, а й кілька конкретних осіб. Також він додав, подання щодо запровадження санкцій до Верховної Ради вніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Денис Шмигаль вніс пропозицію щодо введення санкції та інших заходів щодо тих людей, які на території окупованого Криму здійснюють, на наш погляд, неправомірні вчинки проти судочинства і наших співгромадян у Криму, а також іноземців і компаній, зокрема тих, хто брав участь у будівництві Керченського мосту", - сказав він.

Як повідомляли раніше, українські правоохоронці завели кримінальну справу на 23 російських артистів, які виступали на відкритті Керченського мосту. Їм інкримінують незаконний в'їзд на тимчасово окупований півострів.

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