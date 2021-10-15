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РНБО затвердила стратегію біобезпеки та біозахисту: Данілов розповів подробиці

РНБО затвердила стратегію біобезпеки та біозахисту: Данілов розповів подробиці

УНІАН

Данілов наголосив, що коронавірус та інші хвороби є великим викликом для України та світу.

РНБО затвердила стратегію біологічної безпеки і захисту країни. Це пов'язано із спалахом коронавірусу та інших небезпечних хвороб. 

Про це 15 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов. 

"Ви знаєте, що COVID і інші хвороби, які сьогодні є в світі, на превеликий жаль, вони не лише для нашої країни, але і для всього світу стали великим викликом. І ми затвердили сьогодні на засіданні РНБО стратегію біобезпеки та біозахисту для того, щоб привести в норму всі питання, які є в цій сфері і для того, щоб всі відповідні органи працювали відповідно до тих викликів, які є", - сказав Данілов. 

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