РНБО затвердила стратегію біобезпеки та біозахисту: Данілов розповів подробиці

Данілов наголосив, що коронавірус та інші хвороби є великим викликом для України та світу.
РНБО затвердила стратегію біологічної безпеки і захисту країни. Це пов'язано із спалахом коронавірусу та інших небезпечних хвороб.
Про це 15 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
"Ви знаєте, що COVID і інші хвороби, які сьогодні є в світі, на превеликий жаль, вони не лише для нашої країни, але і для всього світу стали великим викликом. І ми затвердили сьогодні на засіданні РНБО стратегію біобезпеки та біозахисту для того, щоб привести в норму всі питання, які є в цій сфері і для того, щоб всі відповідні органи працювали відповідно до тих викликів, які є", - сказав Данілов.
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